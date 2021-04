Le Real Madrid et Chelsea remettent la bataille à plus tard

Malmené une bonne partie du match, notamment en première mi-temps, le Real Madrid a malgré tout réussi à préserver le nul en demi-finale aller de la Ligue des champions face à Chelsea (1-1). Les Merengue peuvent remercier Karim Benzema, qui a répondu à l'ouverture du score de Christian Pulisic, leur permettant de garder espoir pour le retour mercredi prochain.

Real Madrid 1-1 Chelsea

C'est un sentiment qui donne l'impression de se répéter d'année en année, de mois en mois, de semaine en semaine. Celui de voir le Real Madrid, pourtant faiblard, dominé, parfois même aculé, réussir à s'en sortir inévitablement... Surtout en Ligue des champions. Ce mardi soir, face à Chelsea, le club aux treize coupes aux grandes oreilles ne l'a pas emporté, en demi-finale aller de la compétition. Certes. Mais il n'a pas perdu non plus (1-1). Et au vu de la physionomie de la rencontre, c'est un petit miracle. Dans une vraie machine à laver pendant quasiment toute la première période, less'en sont remis à Karim Benzema - unique joueur de Zizou à surnager dans ce match - pour au moins conserver un résultat qui leur laissera un espoir avant le match retour. Oui, la bête est blessée. Mais elle est toujours en vie.Bien rôdé le week-end passé dans le succès acquis à West Ham (0-1), le 3-4-2-1 desfait rapidement mal à l'adversaire du soir. Grâce notamment à un pressing intense et un N'Golo Kanté étonnamment haut sur le pré, les Anglais mènent leur première offensive sur le but madrilène par Timo Werner - seul aux six mètres -, dont la reprise est repoussée miraculeusement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com