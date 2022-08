Le Real Madrid empoche la Supercoupe d'Europe

À l'Olympiastadion de Helsinki, les Madrilènes, vainqueur de la Ligue des champions, ont fait respecter la hiérarchie lors de la Supercoupe d'Europe. Sans jamais trembler, les vainqueurs de la Ligue des champions ont facilement disposé de Francfort, vainqueur de la Ligue Europa (2-0). De quoi lancer leur saison comme s'était achevée la dernière : sur un titre.

Real Madrid 2-0 Eintracht Francfort

Real Maîtrise

Sérieux de bout en bout, le Real Madrid a repris l'exercice 2022-2023 là où le précédent s'était arrêté : sur le toit de l'Europe. Il est coutume de dire que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Carlo Ancelotti ne s'est donc pas posé de questions au moment de remplir la feuille de match. L'Italien a reconduit le même onze que lors de la finale de Ligue des champions remportée face à Liverpool en mai dernier. Suffisant pour s'adjuger une cinquième Supercoupe d'Europe pour recoller au FC Barcelone et à l'AC Milan au palmarès. De son côté, la joueuse équipe de Francfort a malgré tout montré qu'elle pouvait élever son niveau après la correction 1-6 reçue à domicile par le Bayern en ouverture de la Bundesliga.L'entraîneur autrichien Oliver Glasner attendait plus de compacité de ses Aigles. La consigne respectée, les deux formations ronronnent en début de partie et attendent le quart d'heure de jeu pour se débrider. La première mèche est allemande avec Lindström qui lance Kamada plein axe mais Thibaut Courtois est à la parade sur la frappe du Japonais (13). Madrid répond du tac au tac quand Valverde centre fort pour Benzema, lequel décale subtilement Vinicius qui voit son compatriote brésilien Tuta s'interposer sur sa ligne alors que Trapp était battu (17). Sans complexe, les Allemands jouent crânement leur chance. Excentré sur le côté droit de la surface espagnole, Knauff alerte Courtois bien vigilant (24). Sûrement plus affûté que son adversaire du soir, Francfort prend le jeu à son compte au fil du premier acte et le… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com