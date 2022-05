Le Real Madrid élimine Manchester City au bout de la folie

Au bord du précipice à l'entrée des arrêts de jeu, le Real Madrid a de nouveau réussi l'impossible mercredi soir et a retourné Manchester City (3-1) grâce notamment à un doublé de Rodrygo et à un penalty de Karim Benzema. Pep Guardiola pourra s'en vouloir de ne jamais avoir vu ses hommes complètement se lâcher dans un Bernabéu transformé en barbecue géant.

Real Madrid 3-1 Manchester City

L'extincteur Walker

Ces dernières années, en Ligue des champions, Pep Guardiola a vu, entre autres, Sergio Agüero rater un penalty décisif face à Hugo Lloris en 2019 et Ederson cumuler les erreurs contre l'OL en 2020. Mardi soir dernier, l'entraîneur catalan a vu Aymeric Laporte offrir un penalty à Karim Benzema. Mercredi soir, c'est cette fois Ruben Dias qui a fait tomber l'attaquant français dans sa surface et l'a envoyé inscrire le troisième but d'un Real qui a de nouveau repoussé les frontières de l'irrationnel. Encore une fois, Manchester City a été puni dans un moment clé européen par des erreurs individuelles, mais aussi pour avoir été trop timide, incapable de donner un sens à ses phases de possession, et pour ne pas avoir su tuer une bête dont la cage n'attendait qu'à se refermer pour mieux exploser. Oui : au bord du précipice, le Real a de nouveau écrit l'Histoire." Invité à expliquer ses choix du soir au micro de BT avant de voir le rideau du Bernabéu se lever, Pep Guardiola a d'abord soufflé : malgré quelques hésitations, le général en col roulé de Manchester City a pu profiter de son arme anti-transitions (Walker) et de son architecte reculé le plus redoutable (Cancelo). Conséquence directe : à la 37minute d'une demi-finale retour de C1 attendue impatiemment depuis une semaine, Vinícius Júnior a démarré le moteur, mais a vu Kyle Walker lui arracher les clés une première fois à l'épaule, puis une seconde fois au sol trois minutes plus tard. Un détail dans la nuit, mais un…