information fournie par So Foot • 16/01/2022 à 21:40

Le Real Madrid dompte l'Athletic et s'offre sa douzième Supercoupe

À plus de 6 000 kilomètres de la Plaza de Cibeles, le Real Madrid a remporté sa douzième Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Club (2-0). Dans le sillage d'un Luka Modrić en smoking alpaga, Karim Benzema et consorts n'auront pas fait le voyage pour rien en Arabie saoudite ni trop puisé dans leurs réserves.

Real Madrid 2-0 Athletic Club

Intérieur cuir, extérieur Modrić

MerenguesMerenguesDe nouveau délocalisée en Arabie saoudite pour d'évidentes raisons philanthropiques, cette fois au stade international du Roi-Fahd à Riyadh, la finale de la Supercoupe d'Espagne n'aura pas vu l'Athletic Club réaliser de renversement ou de doublé après son triomphe face au Barça l'an passé. En revanche, à une trentaine de jours d'affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le Real Madrid s'en est allé glaner sa douzième(2-0) - et son premier titre de la saison - sans être réellement déstabilisé outre mesure.En campant dans la moitié de terrain des Basques puis rapidement aux alentours de la cage d'Unai Simón, les Madrilènes se sont proposés de ne rien laisser au hasard. Pourtant, au cœur d'une entame sans réel temps mort, c'est de l'autre côté du terrain qu'intervient le premier fait de jeu : après s'être couché pour bloquer la route à Iñaki Williams dans sa surface, David Alaba touche le cuir du bras en se retournant (11). Penalty ? Non, pas même de révision VAR selon l'arbitre Cesar Soto Grado. Une étrangeté à laquelle lesrépondent en passant la seconde. D'abord, Karim Benzema, à l'arrêt, envoie une frappe brossée (18). Ensuite, Éder Militão manque de sanctionner la sortie hasardeuse de Simón (27). Malgré deux interventions salvatrices sur un tir vicieux et un coup de casque de Casemiro (28) pour maintenir le sursis, le portier titulaire de lane peut rien devant la roublardise de Luka Modrić. Décalé par Rodrygo, auteur d'une percée qui aspire trois défenseurs, le Ballon d'or 2018 imprime l'effet… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com