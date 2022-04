Le Real Madrid de Benzema écœure Chelsea

Pas encore redescendu sur Terre depuis son triplé contre le PSG en huitièmes, Karim Benzema a infligé la même sanction à Chelsea sur le gazon de Stamford Bridge. Deux coups de casques magnifiques et un pressing gagnant sur le malheureux Edouard Mendy : voilà le Real Madrid tout proche de prendre sa revanche sur les Blues pour accéder au dernier carré, malgré un but de Kai Havertz.

Chelsea 1-3 Real Madrid

Fortes têtes

Sur la route de sa deuxième Ligue des champions il y a tout juste un an, Chelsea avait écarté sans ménagement le Real Madrid, malgré un coup d'éclat de Karim Benzema à l'aller. Seulement cette saison, leest encore plus fort – si tant est que ce soit possible – et ne s'est pas fait prier pour plonger Stamford Bridge dans l'effroi. Un quart de finale aller disputé sous le déluge dans la capitale britannique qui a vu l'attaquant de l'équipe de France offrir une nouvelle soirée mémorable, avec un deuxième triplé consécutif, après celui contre Paris. Lesont inscrit six buts depuis le début de la phase éliminatoire ? Devinez qui les a tous mis. Malgré le but de l'espoir de Havertz en fin de première période, Chelsea a déjà la tête sous l'eau.Un combat de tous les instants lancé par les Madrilènes, qui portent la première estocade au terme d'un contre éclair. Une action magnifiquement relayée par Benzema, mais Vinicius fracasse la barre après avoir mis l'arrière garde deshors de position (10). Le premier frisson à parcourir Stamford Bridge ne tarde pas, Militão concédant un coup-franc après avoir glissé, mais Courtois est vigilant sur la tentative de Reece James (15). Mais tout cela n'est que palabres devant le talent de Karim Benzema, qui a donc décidé de faire vaciller chaque double confrontation de Ligue des champions cette saison en l'espace de quelques minutes. Un ballon parfaitement décalé dans la course de Vinicius et une tête catapultée au fond sur le centre au cordeau du Brésilien, d'abord. Un nouveau coup de casque millimétré sur une offrande de Modrić,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com