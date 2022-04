Le Real Madrid, champion et conquérant

Vainqueur de l'Espanyol ce samedi (4-0), le Real Madrid s'est assuré un 35e titre de champion d'Espagne. La conclusion d'une saison domestique dominée de la tête et des épaules par une équipe portée par des individualités solides.

La culture de la gagne

Cinq. C'est le nombre de journées que le Real Madrid aura passé loin de son fauteuil de leader. Pas très loin en réalité, puisque la bande à Carlo Ancelotti ne se sera départie de ce rôle de chef de file que pour endosser celui de troisième (au soir de la 2journée) et de dauphin (entre les 9et 12journées). Dès lors, le reste ne fut qu'une course effrénée en tête d'un championnat maîtrisé, achevée en ce samedi 30 avril par un succès devant l'autre adversaire catalan, l'Espanyol. La conclusion d'une campagne solide, portée comme il se doit par une ossature retrouvée et une jeunesse (enfin) révélée.Il paraissait pourtant difficile d'imaginer telle domination à l'entame de cet exercice 2021-2022. Au sortir d'un cycle Zidane conclu de manière poussive (malgré une demi-finale de Ligue des champions), dans la grisaille et le silence pesant de Valdebebas, le Real Madrid avançait quelque peu amoindri vers son nouvel horizon. Paysage que l'on pensait assombri, qui plus est, par la résurgence d'un Atlético fraîchement couronné ou d'un Séville ambitieux. Il n'en aura cependant rien été. Renforcé par la seule arrivée de David Alaba en défense, lesse sont ainsi déroulé le tapis rouge par étapes, jalonnées de victoires clés.Le premier pas vers la rédemption a eu lieu au Mestalla de Valence. En terre hostile, les traces de la déroute subie quelques mois auparavant (4-1) s'étant en effet accentués à l'ouverture du score d'Hugo Duro. Sans le savoir, l'ancien du Castilla enclenchait alors une machine à remonter le temps, élément fondateur de toute une saison pour les Madrilènes. Renversant la marche en deux minutes , les Blancs s'étaient imposés(1-2), annonçant la couleur de cette force mentale, à même de les suivre durant près de dix mois. Par deux fois devant Séville , face à la Real Sociedad, à Vigo ou à Osasuna : on a effectivement souvent cru voir les hommes d'Ancelotti vaciller. Mais comme, tel… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com