information fournie par So Foot • 12/01/2022 à 22:34

Le Real Madrid assomme le Barça au bout de la prolongation

Du spectacle, du rythme et des Français remuants : le 248e Clásico de l'histoire a accouché d'un match superbe, remporté par le Real Madrid au bout de 120 minutes de jeu. Le duo Vinícius - Karim Benzema a porté la Maison-Blanche dans ce combat haletant. Le FC Barcelone quitte la Supercoupe d'Espagne aux portes de la finale, mais avec la tête haute, en ayant montré un visage autrement plus convaincant qu'en championnat dernièrement.

FC Barcelone 2-3 Real Madrid

Lucky Luuk

Ce n'est pas une victoire 5-0, mais le Real Madrid tient sa. 2-0 au Santiago Bernabéu le 1mars 2020. 1-3 au Camp Nou le 24 octobre 2020. 2-1 au stade Alfredo Di Stéfano le 10 avril 2021. 1-2 au Camp Nou le 24 octobre 2021. Et 2-3 au stade du Roi-Fahd le 12 janvier 2022. La Maison-Blanche a enchaîné un cinquième Clásico victorieux en disposant du rival barcelonais en demi-finales de la Supercoupe d'Espagne. Du jamais-vu dans l'histoire du clubdepuis les années 1960. La centième victoire du Real face au FC Barcelone, accessoirement. Florentino Pérez ne s'est pas déplacé pour rien.Les hommes de Carlo Ancelotti ont donné le ton d'entrée avec des tentatives hors cadre signées Karim Benzema (3) et Marco Asensio (8). Le troisième homme de l'attaque madrilène, Vinícius, a lui aussi eu droit à son occasion dans le premier quart d'heure, mais il a envoyé le cuir dans les bras de Marc-André ter Stegen, gêné par le retour d'Araujo (12). Le trio s'est de nouveau mis en action sur un trois-contre-deux mené à la vitesse de l'éclair par le Brésilien, conclu par l'Espagnol d'une frappe au-dessus de la lucarne (19). À force de menacer, le Real a fini par planter. Benzema s'est joué de Sergio Busquets pour gratter le ballon dans le rond central et lancer Vinícius en profondeur. Trop tard pour Araujo (25). Lealourdit une facture déjà bien salée : 26 matchs cette saison, 22 buts, 9 passes décisives.Après une demi-heure compliquée, les Catalans ont réussi à se rebeller. Luuk de Jong a échappé par deux fois à ses gardes du… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com