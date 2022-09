information fournie par So Foot • 18/09/2022 à 23:08

Le Real Madrid arrache le derby à l'Atlético

Le premier derby madrilène de cette saison 2022-2023 a tourné à l'avantage du Real Madrid, vainqueur de l'Atlético (1-2). Des Merengues en jambes, en place tactiquement et emmenés par ses feux follets auriverdes devant : Vinícius Júnior et Rodrygo.

Atlético 1-2 Real Madrid

Sigue bailando !

Au Civitas Metropolitano ce dimanche soir, le Real Madrid s'est adjugé le, en l'emportant devant l'Atlético (1-2). Nécessaire pour conserver son fauteuil de leader. Une partie malgré tout tendue, dessinée par des polémiques en avant-match, la titularisation d'Antoine Griezmann et vingt-deux acteurs surmotivés.Chauffés par un public remonté, lesont pourtant pris les devants, dans une partie rythmée d'entrée. Pressant haut et bousculant, comme souvent, leurs adversaires, les hommes de Diego Simeone se sont montrés omniprésents dans le camp adverse durant dix bonnes minutes. Peu d'occasions à signaler cependant, si ce n'est une tête de Felipe, au-dessus (6) et un missile lointain, envoyé par Geoffrey Kondogbia à quelques centimètres du poteau gauche de Thibaut Courtois (17). En réalité, cette alerte servira surtout à réveiller des, qui n'attendaient que cette piqûre de rappel. Sur sa première offensive aux abords de la surface, Rodrygo est ainsi parvenu à servir Aurélien Tchouaméni, dont la remise d'un subtil ballon piqué a permis au Brésilien de reprendre le cuir d'une volée coup de pied. La tendance s'est dès lors inversée, offrant aux visiteurs des boulevards dans le dos du duo Felipe-Axel Witsel. Élément dont ne s'est pas privé Vinícius Júnior. Au sortir d'un joli une-deux longue distance avec Luka Modrić, l'ailier est effectivement parti défier Jan Oblak en face à face mais n'a trouvé que le poteau sur son tir croisé, avant… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com