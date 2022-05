Le Real dompte Liverpool avec courtoisie et remporte sa quatorzième Ligue des champions !

Porté par un immense Thibaut Courtois, le Real Madrid a remporté samedi soir la quatorzième Ligue des champions de son histoire et a dégoûté le Liverpool d'un Jürgen Klopp battu pour la deuxième fois de sa carrière en finale par le club madrilène (0-1). Royal !

Liverpool 0-1 Real Madrid

Très haut Courtois

Ils disent depuis toujours que ce type est un homme construit pour les grandes aventures et qu'il a, un jour, enfilé des gants pour ça, rien d'autre que ça. Une finale est un match de héros, Thibaut Courtois le savait et à 30 ans, le Belge a passé sa soirée parisienne avec une cape sur le dos, multipliant les miracles et portant le Real Madrid, passé devant à l'heure de jeu grâce à Vinicius Júnior, vers le quatorzième sacre de son histoire.Avant les cotillons, le brouillon : des centaines de supporters de Liverpool bloqués derrière cinq portes du Stade de France, des groupes gazés, des lambdas qui escaladent des grilles pour entrer en sprintant dans l'enceinte... Sans aucun doute la pire publicité au pire moment possible pour l'organisation d'un événement à la française. Puis, à 21h36, le bouchon de cette finale de C1 a enfin sauté et on a d'abord vu Liverpool sauter à la gorge du Real. Une surprise ? Non, plutôt le scénario attendu, ce qu'un chiffre est venu confirmer 45 minutes plus tard : au cours du premier acte, lesont balancé dix boulettes contre une pour les hommes d'Ancelotti. Mais c'est bien cette dernière qui a fait le plus parler à la pause, Clément Turpin décidant de refuser – à juste titre - un but à Karim Benzema pour un hors-jeu consécutif à une frappe de Valverde contrée par Fabinho. À cet instant, Jürgen Klopp est resté de longues minutes debout, seul dans sa zone technique, et a certainement rejoué certains clips dans sa tête : un arrêt exceptionnel de Courtois devant Mohamed Salah (16), un autre plus simple, toujours devant l'ailier égyptien (17), un poteau touché par Sadio Mané suite à une nouvelle parade dingue du portier madrilène (21)... Ses, portés… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com