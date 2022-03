Le Real cuit la Real et attend Paris

Grâce à quatre buts inscrits par Camavinga, Modrić, Benzema et Asensio, le Real Madrid s'est imposé à domicile contre une Real Sociedad trop timide (4-1). À trois jours de retrouver le Paris Saint-Germain en C1, les Madrilènes sont prêts.

Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Tempête de quatre minutes

Casemiro sourit, et tout le Real Madrid le suit. À dix minutes du terme de la partie, le Brésilien vient féliciter ses coéquipiers pour le travail abattu. Sur une passe en retrait de Dani Carvajal, Marco Asensio vient d'inscrire le quatrième but de l'armada madrilène venue écraser une équipe de la Real Sociedad séduisante en première période, mais trop fébrile pour conserver un résultat positif de son déplacement dans la capitale espagnole. Trop facile, le Real se dirige vers une Liga qui lui tend plus que jamais les bras. Mais les hommes de Carlo Ancelotti ont désormais autre chose en tête : éliminer le Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions.Pour démarrer sa soirée, le Real décide de profiter de ses deux absents lors du match retour contre le PSG. Mais si Casemiro et Ferland Mendy montrent de bonnes facultés à presser la Real Sociedad, Carvajal continue à souffrir le martyr en pensant déjà à ce que Kylian Mbappé pourrait lui faire subir la semaine prochaine. Résultats des courses ? Le latéral droit madrilène est pris de vitesse sur un crochet de son compatriote David Silva et concède un penalty. De sang-froid, Mikel Oyarzabal bat Thibaut Courtois, parti du bon côté mais trop court. À cet instant précis, la Real monte à la troisième place de Liga et met la Maison-Blanche face à ses propres responsabilités. Alors, les Madrilènes sont-ils capables de remonter un but de retard ?