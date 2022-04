" Le Rayo Femenino n'est pas mort, il a été assassiné"

Après 19 ans passés dans l'élite féminine, le Rayo Vallecano est relégué en seconde division. Une descente qui vient conclure dix années de mort à petit feu, entre scandales en tout genre et manque de moyens criant, sponsorisée par le président Martín Presa, qui n'a rien fait pour que cela ne se passe autrement.

Dimanche 17 avril, un monument du football féminin espagnol quitte le devant de la scène. En perdant 3-4 face à Levante devant quelque 70 spectateurs sur le dernier terrain du centre d'entraînement, les féminines du Rayo Vallecano sont officiellement reléguées en deuxième division espagnole. Après 19 saisons passées dans l'élite. Les pionnières de la ligue espagnole, dont la section a été créée en 2000 par Teresa Rivero, ont glané entre 2008 et 2011 trois championnats, une Coupe de la Reine, et trois participations en Ligue des champions, dont un record d'affluence lors de la saison 2010-2011, lorsque 8000 spectateurs se sont pressés à Vallecas pour les huitièmes de finale de la LDC contre Arsenal (depuis platement battu par le FC Barcelone et ses 91 648 supporters ). En l'espace de dix ans, la section féminine s'est effondrée aussi vite qu'elle ne s'est construite. La chute vertigineuse commence en 2010, lorsque le principal groupe d'investissement du club, Nueva Rumasa, fait faillite et que le club s'est soudainement retrouvé endetté de 21 millions d'euros. Raúl Martín Presa, un homme d'affaires madrilène de 34 ans, est nommé nouveau président du Rayo et promet d'éponger les dettes du Rayo en plusieurs versements, les préservant ainsi de l'insolvabilité et assurant la promotion de l'équipe masculine en Liga.

Arrancó el segundo acto en la Ciudad Deportiva (0-0) #RayoRealMadrid #VamosRayoFemenino pic.twitter.com/jiRgjvJrdf

" Nous engageons des professionnels, pas des personnes. " Martín Presa

Un mauvais Presa-ge

— Rayo Femenino (@RayoFemenino) April 20, 2022