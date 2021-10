Le «Qatar Prix de l’Arc de Triomphe», un événement hippique et huppé

Le Prix de l’Arc de Triomphe a lieu tous les ans le premier week-end d‘octobre crédit photo : Getty images

Le Prix de l’Arc de Triomphe a lieu tous les ans le premier week-end d‘octobre. Cette course prestigieuse sponsorisée par Qatar Petroleum est l’un des événements hippiques les plus importants en France. Rendez-vous le week-end du 2 et 3 Octobre à Longchamp pour la 100ème édition de la plus grande course de chevaux du monde.

Un siècle d’histoire galopante

Au début du XIXe siècle, les courses françaises étaient réservées aux chevaux nés et élevés en France . Il faut attendre 1863 et la création du Grand Prix de Paris pour voir courir les chevaux venus du monde entier. La première édition du Prix de l’Arc de Triomphe se déroule, quant à elle, le 3 octobre 1920. Elle fut nommée ainsi en l’honneur de la parade des alliés qui en 1919 avaient célébré la victoire en défilant devant le célèbre monument. Pour la première édition en 1920, le jockey Frank Bullock et son cheval baptisé Comrade ont offert une première victoire à la France. Surnommé «l’Arc» par les aficionados, le Prix de l’Arc de Triomphe est considéré comme la course hippique de plat la plus prestigieuse au monde. D’un niveau de qualité hors norme, l’épreuve se dispute le premier dimanche d’octobre sur la distance classique des 2.400 mètres de l’hippodrome de Longchamp. Elle attire les meilleurs chevaux français, anglais, irlandais et allemands, tout comme des concurrents japonais.

Cinq millions d’euros à l’arrivée

Le «Qatar Prix de l’Arc de Triomphe» est la course de galop sur gazon la plus richement dotée au monde. Originellement fixée à 150.000 francs en 1920, la dotation globale de l’événement atteint aujourd’hui 5 millions d’euros. En vertu d’un accord signé avec France Galop à Doha en 2008, le Qatar Racing and Equestrian Club est l’actuel sponsor du Prix de l’Arc de Triomphe et ce, jusqu’en 2022. Le gagnant de la course gagne 2.857.000 euros, le deuxième 1.143.000 euros, le troisième 571.500 euros, le quatrième 285.500 euros et le cinquième 143.000 euros.

Toutefois, le Prix de L’Arc de Triomphe n’est pas la course la plus richement dotée du monde. Le record revient à la «Dubaï World Cup». En effet cette course propose 10 millions d’euros d’allocation. Cette course est très différente de l’Arc car elle se dispute non pas sur l’herbe mais sur un sable très profond. On ne retrouve donc pas les mêmes chevaux au départ de l’Arc et de la Dubaï World Cup, car les sols différents demandent des aptitudes particulières.

Quelques records historiques

En 2011, l’allemande Danedream a remporté le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe en deux minutes, vingt-quatre secondes et quarante-neuf centièmes sur l’hippodrome de Longchamp. Ce record de vitesse a été favorisé par la chaleur qui régnait cette année-là. La piste était ferme et rapide, donc plus propice à la vitesse qu’un sol humide dans lequel les sabots s’enfoncent. Il est très difficile de remporter le Prix de L’Arc de Triomphe. Cependant 7 chevaux ont réussi l’exploit de le gagner à deux reprises. Quant à Urban Sea, gagnante en 1993, elle a donné naissance à un autre vainqueur, Sea the Stars. Celui-ci a remporté le prix seize ans après sa mère. Côté entraîneur, c’est André Fabre qui est détenteur du record de victoires dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, avec sept victoires. La première a eu lieu en 1987 avec Trempolino et la dernière en 2006 avec Rail Link. N’oublions pas les jockeys, l‘Italien Lanfranco Dettori est le plus titré avec 6 victoires à son actif. Enfin, chez les propriétaires, Marcel Boussac arrive en tête avec 6 victoires.

Un événement très couru

Adrénaline et élégance sont au rendez-vous de cette épreuve prestigieuse qui réunit l’élite mondiale du galop. Chaque année, plus de 50.000 spectateurs se tiennent dans les gradins pour encourager leurs favoris. Après une année 2020 marquée par les restrictions de la crise sanitaire, 2021 annonce un retour à la normale grâce au pass sanitaire. Les passionnés vont donc pouvoir assister à la 100ème de leur course préférée. L’événement sera retransmis dans plus d’une cinquantaine de pays et tiendra en haleine des millions de téléspectateurs sur la planète. Lors de chaque édition, plus de 600 journalistes du monde entier sont chargés de couvrir l’événement. Enfin, comme chaque année on s’attend à plus de 70 millions d’euros pariés dans plus de 50 pays.

