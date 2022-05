Le PSG vire Leonardo après avoir prolongé Mbappé

Bientôt le tour de Pochettino ?

Ca n'aura pas traîné.Après avoir annoncé en grandes pompes la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025 et après avoir envoyé le FC Metz en Ligue 2 BKT sur un 5-0, le PSG a démis Leonardo de ses fonctions.Le Brésilien était redevenu directeur sportif du PSG en 2019 après un premier passage entre 2011 et 2013. Luis Campos est pressenti pour le remplacer. Il laisse un bilan mitigé avec beaucoup de signatures de joueurs qui n'ont pas spécialement convaincu sous le maillot parisien mais aussi la venue de Lionel Messi. D'autres lui reprocheront la gestion des contrats des jeunes joueurs qui se sont fait la malle comme Nkunku, Diaby ou Kouassi.Plusieurs sources assurent que Leonardo aurait plus ou moins été écarté des négociations avec Kylian Mbappé. Le nom de Luis Campos revient avec insistance depuis quelques temps pour le remplacer. Le Portugais, architecte du LOSC champion de France la saison passée mais aussi de l'AS Monaco qui avait remporté le titre en 2017 avec un certain Mbappé - tiens, tiens -, ne serait pourtant pas spécialement apprécié du président Nasser Al-Khelaïfi.De là à dire qu'il s'agirait d'une décision pour faire plaisir à Kylian Mbappé...