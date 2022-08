Le PSG tombe dans le groupe H des retrouvailles en Ligue des champions

Placé dans le groupe H en compagnie de la Juve, du Benfica et du Maccabi Haïfa, le Paris Saint-Germain a hérité d'un tirage abordable et bourré de souvenirs, qui ne devrait pas l'empêcher de poursuivre sa route en C1 au mois de février.

Attention à... Benfica

Après avoir mis un sacré coup de pression sur la Ligue 1 en démarrant par trois raclées, Christophe Galtier et le PSG connaissent désormais les visages de leurs futurs adversaires à refroidir pour se frayer un chemin vers les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Trois noms que les Parisiens ont affronté en Europe, plus ou moins récemment, et qui, sur le papier, ne semblent pas en mesure de déstabiliser la machine pensée par le duo Campos/Galtier. Trois noms qui méritent néanmoins le coup d'œil, et qui rappellent des souvenirs aux plus vieux aficionados du club parisien.Dès la première boule dévissée par le duo Yaya Touré et Hamit Altıntop qui a dévoilé le patronyme de la Juve, les supporters Rouge et Bleu ont forcément repensé à ce 15 janvier 1997. Au Parc des Princes, dans un froid de canard, les coéquipiers de Vincent Guérin avaient encaissé un cinglant 6-1 face auxlors d'un match aller de la Supercoupe d'Europe. Cette ultime double confrontation, achevée sur 9-2 en score cumulé, reste comme l'une des cicatrices les plus importantes de l'histoire européenne parisienne que le club de la capitale va enfin pouvoir commencer à penser 25 ans plus tard. D'autant que de l'autre côté des Alpes, la Vieille Dame balbutie son football depuis deux ans. Si la formation de Max Allegri s'est bien renforcée cet été en attirant Paul Pogba et surtout Ángel Di María, elle peine à trouver la formule magique et surtout à ambiancer ses tifosi qui commencent sérieusement à s'impatienter. Illustration le week-end dernier sur le terrain de la Samp' (0-0) où Dusan Vlahović, sa plus fine gâchette, n'a touché que neuf malheureux ballons sur la totalité de la rencontre. Dans une formule où - Coupe du monde oblige -, Paris va devoir s'enquiller ses six rencontres en deux mois, profiter de la méforme de son plus grand rival à l'automne est bien évidemment fortement conseillée.S'il y a bien une formation dont Paris va devoir se méfier, c'est bien Benfica. L'équipe de Roger Schmidt, qui a envoyé le Barça l'an passé en Ligue Europa, est en pleine bourre et sa troisième place lors de l'ultime édition de la Liga Nos peut-être trompeuse sur son niveau réel. Malgré la perte de Darwin Nunez cet été,