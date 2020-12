Le PSG se remet à l'endroit contre Lorient

En supériorité numérique durant l'ensemble de la seconde période, le Paris Saint-Germain en a profité pour s'imposer face à Lorient au Parc des Princes (2-0). Et ainsi retrouver le sourire après leur défaite face à Lyon (0-1).

PSG 2-0 Lorient

En direct : Paris Saint-Germain - Lorient (2 - 0)

Attention : ballon glissant

Sans manquer le moindre respect à Lorient et à l'immense Christophe Pélissier, ce match face aux Merlus n'est pas ce que les Parisiens appellent une rencontre de gala. Et comme à chaque fois que le PSG affronte une équipe de bas de tableau, Thomas Tuchel a décidé d'envoyer Rafinha dans l'entre-jeu dès le coup d'envoi. Et comme à chaque fois, le Brésilien a régalé. Que ce soit par ses crochets courts, mais surtout par ses passes lasers. Il en aura suffit d'une pour provoquer l'expulsion adverse et offrir un penalty à Kylian Mbappé. Puis une autre pour permettre à Moise Kean d'inscrire le but du K-O. Et au PSG de retrouver le sourire au Parc des Princes trois jours après sa défaite face à Lyon. Et quatre jours avant un nouveau choc au sommet à Lille où Rafinha devrait donc s'asseoir sur le banc d'après le théorème Thomas Tuchel.Son PSG a beau s'être incliné face à Lyon (0-1), Thomas Tuchel continue de faire confiance à son nouveau 5-3-2. Sauf qu'entre les blessures - Marquinhos, Diallo - et la mise au repos de Presnel Kimpembe, c'est avec Thilo Kehrer, Danilo Pereira et Layvin Kurzawa en défenseurs centraux que le PSG accueille Lorient. Soit avec un homme plus souvent utilisé au poste de latéral droit, un milieu défensif et un latéral gauche. Assez logiquement, les trois Lire la suite de l'article sur SoFoot.com