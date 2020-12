Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Le PSG se qualifie pour les huitièmes de finale par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi soir s'affrontaient le Leczna et le Paris-Saint-Germain pour le compte des seizièmes de finale aller de la Ligue des Champions féminine. Les Parisiennes se sont imposées en tant que favorites sur le score de 2-0 en Pologne. les buts ont été inscrits par Huitema à la seizième minute puis par Baltimore à la vingt-cinquième minute. Une victoire obtenue donc en première période grâce à un doublé de passes décisives de Diany. Une victoire importante en vue du match retour qui se déroulera à Paris. Prochain match pour le PSG avec la reception du Havre avant de recevoir les Polonaises mercredi prochain.