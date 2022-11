Le PSG se promène contre Auxerre

Sans forcer, le Paris Saint-Germain a cartonné l'AJA et termine invaincu sa première partie de saison. Inférieurs à leurs adversaires dans tous les compartiments du jeu, les Icaunais ont payé cash le prix de leur inexpérience du plus haut niveau. La trêve qui s'annonce fera du bien à tout le monde. Et bonne nouvelle côté Parisien : aucun blessé n'est à déplorer avant le Mondial.

Paris Saint-Germain 5-0 AJ Auxerre

Leçon de réalisme

Les prochaines élections sénatoriales ont beau n'avoir lieu qu'en septembre 2023, à une semaine du coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar, Parisiens et Auxerrois ont rappelé avec un peu d'avance en quoi consistait ce métier plutôt méconnu. C'est donc sur un rythme de sénateurs que le PSG a bouclé avec succès sa dernière à domicile avant un mois de trêve, tandis qu'en face, l'AJA, sans trop y croire, s'est contentée de marcher la fleur au fusil (et le Bleuet de France sur le torse) en tentant de limiter les dégâts. Raté, les Bourguignons rentreront dans l'Yonne avec la peu enviable avant-dernière place du classement à l'extérieur, tandis que les Rouge et Bleu conservent leur couronne au sommet du classement, le tout en étant toujours invaincus au bout de quinze journées.Au coup d'envoi, mauvaise surprise pour les visiteurs : la MNM est présente au grand complet. Pas question de reposer les organismes pour éviter une éventuelle blessure, Auxerre n'est pas une équipe qui mérite qu'on lui oppose la B. C'est donc logiquement que Christophe Pélissier aligne une défense à cinq, censée repousser les assauts de la capitale, tandis qu'à la pointe de l'attaque, Mbaye Niang, revenu de sa deuxième suspension de l'année, attend d'avoir un bon coup à jouer. Celui-ci ne viendra pas et c'est sans forcer que Paris ouvre logiquement la marque dès la dixième minute : Messi trouve Nuno Mendes centre en première intention dans la surface, Mbappé reprend en extension du droit à bout portant, Costil ne peut rien faire. Et c'était visiblement le signal du départ attendu par les Icaunais pour commencer à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com