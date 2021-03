Le PSG sans pitié avec Brest

Face à des Brestois joueurs mais jamais récompensés, le PSG s'est montré sérieux pour valider son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France (0-3). En grande forme ces dernières semaines, Kylian Mbappé s'est encore signalé avec un doublé. De bon augure à quatre jours de retrouver le Barça.

Brest 0-3 Paris Saint-Germain

Lyon fait exploser Sochaux

Mbappé à la vitesse de l'éclair

Brest qui ne déroge pas à ses principes en essayant de construire, l'ex titi parisien Fadiga qui perd le ballon devant Verratti et Mbappé qui s'en va allumer Cibois au terme d'une course folle. À peine neuf minutes de jeu et le génie français lance déjà le PSG vers la qualification, confirmant sa très belle forme depuis Barcelone. Et de quelle manière. Derrière, les Ty Zef ne renoncent jamais et essaient de produire leur jeu pour déstabiliser l'arrière-garde alignée par Pochettino, mais c'est le talent parisien qui parlent. Et en particulier celui du buteur tricolore, auteur d'un doublé. Les tenants du titre poursuivent donc leur petit bonhomme de chemin vers les huitièmes de finale. Et cette fois, aucune casse à déplorer, à quatre jour de la revanche face au Barça.Dans une opposition qui contient pas mal d'arguments pour se transformer en piège juste avant le retour de la Ligue des champions, le PSG montre d'entrée qu'il n'est pas venu en Bretagne pour plaisanter. La première mèche est pour Sarabia (7), avant donc que Kylian Mbappé ne s'illustre sur une action supersonique. Le mal est déjà fait pour les Brestois, décidés à ressortir au sol depuis leurs 30 mètres, malgré le pressing parisien. Maestro Verratti, lui aussi Lire la suite de l'article sur SoFoot.com