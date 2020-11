Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Le PSG s'impose de justesse contre Porto Reuters • 26/11/2020 à 21:45







Le PSG s'impose de justesse contre Porto par Samuel Messberg (iDalgo) Ce jeudi le Paris Saint Germain Handball recevait le FC Porto pour le compte de la huitième journée de Ligue des Champions. Les Parisiens se sont imposés sur le fil 29-28 après une excellente première mi-temps et une mauvaise seconde période. Le Danois Mikel Hansen a été auteur de neuf points et est le meilleur buteur de ce match. Au classement du groupe A le PSG prend la quatrième place et Porto perd une place et pointe à la cinquième place. Prochain match pour le PSG à Créteil avant de recevoir le Vardar 1961 en Ligue des Champions. Porto affrontera aussi le Vardar pour son prochain match de coupe d'Europe.