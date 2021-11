Le PSG repris sur le fil à Leipzig

Longtemps insipide dans le jeu, Paris avait réussi à renverser la situation à Leipzig après avoir concédé une ouverture du score rapide. Mais les Parisiens n'ont pas su se mettre à l'abri avant de voir Presnel Kimpembe commettre l'irréparable dans les dernières minutes et coûter deux points à son équipe. Les hommes de Mauricio Pochettino abandonnent la première place de la poule à Manchester City.

RB Leipzig 2-2 Paris Saint-Germain

Le Gini attendait son heure

C'est peu dire que le PSG était attendu en Allemagne, dans la lignée de ses prestations insipides des dernières semaines, malgré un bilan comptable excellent en Ligue 1 comme en Ligue des champions. Privés de Lionel Messi, forfait, les vice-champions de France ont pourtant une énième fois manqué leur entame de match sur la pelouse d'un RB Leipzig fidèle à lui-même. Avant de réagir, comme à leur habitude, pensant renverser la formation allemande grâce à un doublé de Georginio Wijnaldum, dont l'aventure à Paris est peut-être enfin lancée. Malheureusement pour Neymar et ses copains, une faute de Presnel Kimpembe sur Christopher Nukunku leur a finalement coûté la victoire et la première place du groupe.Très attendu dans le jeu, le PSG est une nouvelle fois pris dans tous les domaines dès les premières minutes par un RB Leipzig toujours aussi agressif. Et le paie cash d'entrée : sur une perte de balle de Di Maria, André Silva adresse un centre parfait pour le coup de casque de Christopher Nkunku, qui crucifie Donnarumma de près. La défense rouge et bleue souffre comme rarement, André Silva s'infiltre tranquillement dans la surface et subit la faute de Danilo, avant de buter sur le portier italien depuis le point de penalty (12).