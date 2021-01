Le PSG ratatine Montpellier

Un doublé pour Mbappé, un but pour Neymar, un autre pour Icardi : le PSG a déroulé contre Montpellier en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Un festival logique au terme d'une soirée maîtrisée par un PSG appliqué et convaincant, et qui prend ses aises en tête de la Ligue 1.

Paris Saint-Germain 4-0 Montpellier HSC

Mbappé retrouve des couleurs

On joue la soixante-troisième minute, Neymar récupère le ballon dans le rond central. Après un une-deux express avec Mbappé, le Brésilien décale Icardi qui sert le Français seul face au but : le quatrième pion parisien de la soirée, le troisième en moins de trois minutes, et le deuxième pour Mbappé. Surtout : le symbole d'une soirée parfaitement maîtrisée par les Parisiens qui, en dehors de l'efficacité retrouvée du génie Français, ont pu s'appuyer sur un Neymar de gala pour sa 100e avec le PSG. Habitué à récupérer des valises au Parc des Princes depuis trois ans, Montpellier en ajoute une à sa collection, pas aidé par l'expulsion rapide de son gardien, Omlin, et tombé sur un PSG qui voulait (se) prouver des choses après sa timide victoire à Angers. Mission accomplie.Absent des entraînements cette semaine pour cause de Covid, Mauricio Pochettino a quand même réussi à (déjà) poser sa patte sur son équipe. La preuve, même en alignant les 4 fantastiques au coup d'envoi, il a transformé le PSG amorphe de fin 2020 en machine à presser, installée dans le camp montpelliérain. Même Neymar s'y est collé de bon cœur. Après un quart d'heure de chauffe, les occasions ont commencé à pleuvoir sur le but du MHSC, orchestrées par les maestros Paredes et Neymar, lancés dans un concours de caviars. Sur un service en profondeur du Brésilien, Mbappé a d'abord poussé Omlin à la faute sur une sortie Anthony Lopesque. Après une longue intervention Lire la suite de l'article sur SoFoot.com