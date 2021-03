Le PSG rabaisse l'OL

Au-dessus dans tous les compartiments du jeu pendant près de 65 minutes face à des Lyonnais dépassés, et avec un Mbappé en feu, le PSG s'adjuge un vingtième succès cette saison en Ligue 1 et récupère le fauteuil de leader (4-2). La lutte pour le titre sera âpre jusqu'au bout.

Olympique lyonnais 2-4 Paris Saint-Germain

Mbappé lance les hostilités

Les jours passaient, et on se demandait si la masterclass du Paris Saint-Germain, en Ligue des champions à Barcelone au Camp Nou, n'était qu'un "accident". Ce dimanche soir, au Groupama Stadium, Kylian Mbappé et ses potes ont prouvé que la réponse était non. Du moins, pendant une heure de jeu. Quatre jours après un succès large, mais peu séduisant dans le jeu face à Lille en Coupe de France, les Parisiens ont décroché logiquement le premier scalp de l'un des membres du top 4 français en championnat. Reste qu'encore une fois, les hommes de Pochettino ont failli se faire peur en voyant Lyon frapper deux fois dans la dernière demi-heure et Navas s'interposer face à Islam Slimani pour éviter dix dernières minutes en enfer. Mais la victoire, l'essentiel tout compte fait, est là.Dans son antre, l'OL ne va tenir qu'un quart d'heure face à la machine infernale parisienne avant de baisser pavillon. Même si au bout de six petites minutes, le château de cartes de Rudi Garcia aurait déjà pu voler en éclats si Moise Kean avait converti un rushsuivi d'un fabuleux centre de Kylian Mbappé. Paris affiche son visage des grands soirs, avec du pressing, du mouvement et un bloc compact qui cuit les Lyonnais à l'étouffée. À la suite d'une percussion de Kean, Marco Verratti voit sa volée contrée atterrir dans les pieds de Mbappé qui termine le boulot Lire la suite de l'article sur SoFoot.com