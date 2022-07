Le PSG officialise enfin l'arrivée de Christophe Galtier

C'est la fin d'un feuilleton dont l'issue n'avait plus aucun suspense.

Pas plus vite, non...C'est la fin d'un feuilleton dont l'issue n'avait plus aucun suspense depuis plusieurs semaines : Christophe Galtier est officiellement le nouvel entraîneur du PSG. Le club de la capitale a tardé à l'annoncer puisque des détails devaient être réglés entre la direction parisienne et Mauricio Pochettino, qui quitte donc son poste 18 mois après son arrivée. Celui qui a été élu trois fois meilleur entraîneur de Ligue 1 a paraphé un contrat de deux ans.Le PSG a également communiqué la tenue d'une conférence de presse ce mardi à 14h, sans aucun doute pour introduire définitivement son nouvel entraîneur aux médias. Après avoir décrétéet confirmé sa volonté de recruter français, Nasser Al-Khelaïfi a donc tenu sa promesse sur ce dernier point.Avant de retourner au bling-bling et lâcher un billet de 50 millions sur Gianluca Scamacca ? Lire la suite de l'article sur SoFoot.com