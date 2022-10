Le PSG mis en échec par le Real pour son deuxième match de Ligue des champions

Real Madrid 0-0 PSG

Croquées toutes crues la semaine dernière par les joueuses de Chelsea pour leur entrée en lice en Ligue des champions, les Parisiennes se devaient de réagir sur la pelouse du Real Madrid. Une rencontre équilibrée sur le papier, et équilibrée sur le terrain. A la mi-temps, on recensait une grosse occasion de chaque côté, toutes les deux bien repoussées par les gardiennes, Misa Rodriguez et Sarah Bouhaddi. La défense francilienne a tout de même été à deux doigts de céder face au génie de Caroline Weir (37), auteure d'un magnifique enchaînement contrôle aile de pigeon-passe en profondeur en talonnade, heureusement bien coupée au dernier moment par Sakina Karchaoui.

— DAZN Football (@DAZNFootball) October 26, 2022En seconde période, les protégées de Gérard Prêcheur n'ont pas réussi à prendre le dessus sur leur adversaire, au contraire. Mis à part un face-à-face raté de Katidiatou Diani à la 54minute, ou plutôt parfaitement négocié par la gardienne madrilène Misa Rodriguez, les Parisiennes n'ont plus existé. Au fil des minutes, les Bleu et Rouge ont fini par s'essouffler et laisser jouer les Espagnoles, qui ne se sont pas fait prier pour mettre Bouhaddi à contribution. Heureusement, l'ancienne portière de l'OL était dans un grand soir. Jana Adamkova, l'arbitre du match, a finalement mis un terme à la rencontre sur un 0-0 logique. D'ailleurs, le fait marquant du match a sans doute été le retour de Kheira…