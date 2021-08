"Le PSG m'a souvent joué des mauvais tours"

Les Lillois ne sont pas les seuls à avoir remporté un titre en France la saison dernière. Il y a aussi Olivier, plus connu sous le pseudo Pluvier, qui avec 7 864 points au compteur a terminé premier du classement général de la SoFoot Ligue. Alors que la nouvelle saison démarre le 1er septembre, c'est le moment pour lui de dévoiler ses secrets pour briller dans la SoFoot Ligue.

Je suis un adepte de la première heure de la SoFoot Ligue. Je me suis inscrit au début et je n'ai jamais lâché depuis. Ce qui m'a plu c'est le fait que ça soit du pari sportif mais sans parier réellement. Il y a le piment du jeu sans les implications derrière.Cela a un côté ludique. Et puis une fois que j'ai commencé à être dans une équipe, il y a aussi un côté émulation qui fait que l'on se prend vite au jeu.Au départ c'était juste pour jouer. Mais au fur et à mesure je me suis fixé des objectifs comme finir dans les 200 premiers. Mais le réel objectif que je me fixe c'est de faire dans les 140-150 points par semaine. Ce qui fait aux alentours des 20 points par jour. Sur la saison dernière, vu que j'avais pas trop mal commencé, je me suis pris au jeu et à partir de février-mars j'ai passé plus de temps à étudier les matchs proposés, les compos d'quipe, les blessés.Je ne sais pas si je détiens le secret mais ma technique est de me fixer comme objectif de faire aux alentours de 140 points par semaine. Et une fois que l'objectif est atteint je joue des grosses cotes. Surtout lorsqu'il y a de la Coupe de France ou de la Coupe d'Allemagne. De manière générale, lorsqu'il y a de la Coupe j'essaye d'y aller car c'est le moment parfait pour tenter Lire la suite de l'article sur SoFoot.com