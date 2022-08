Le PSG humilie Lille

En démonstration de la première à la dernière seconde dans le Nord, le Paris Saint-Germain inflige une raclée à des Lillois dépassés (7-1). Auteurs de 6 des 7 buts, le trio Messi-Neymar-Mbappé a dissipé avec force les quelques malentendus aperçus lors de sa dernière sortie face à Montpellier.

Lille 1-7 PSG

Mbappé, précoce

Quelques jours avant de rallier le Nord de la France pour y défier Lille, Christophe Galtier aurait lancé un défi à ses joueurs selon le quotidien Le Parisien : terminer la saison invaincus. Ce qui pourrait ressembler, en apparence, à une simple provocation de début de saison d'un coach ambitieux envers une équipe de talent a gagné en crédibilité ce dimanche soir. Face à une équipe lilloise qui a tenté de jouer, Paris a déroulé un football de très haut niveau pour infliger une humiliation aux Dogues. Le reste de l'Hexagone a des raisons de trembler.Il y a un an, quasiment jour pour jour à la même période, Christophe Galtier était revenu à la tête de l'OGC Nice flanquer une claque (4-0) à son ancienne écurie dans son stand. Il faut croire que Galette avait envie de remettre ça, puissance 1000, face à un LOSC dépourvu de Mohamed Bayo, en pleine gueule de bois, et surtout de Rémy Cabella. Finalement, il n'aura fallu que neuf petites secondes pour la raison de la cuite du buteur lillois ce samedi soir. Le temps pour Lionel Messi d'adresser un caviar au-dessus de la défense lilloise pour Kylian Mbappé qui lobe Leo Jardim. Un but qui a le mérite d'ouvrir les yeux des Dogues face à l'armée sanguinaire qui se dresse face à eux, prête à déferler sans faire de prisonnier. Pendant quinze minutes, les hommes de Paulo Fonseca tentent de presser haut, de ressortir proprement, et Jonathan Bamba chauffe même timidement à deux reprises les gants de Gigio Donnarumma. Et puis Paris se décide d'accélérer : à la suite d'un une-deux Nuno Tavares-Leo Messi, la Pulga double la mise, Neymar… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com