Le PSG humilie le FC Barcelone

Emmené par un majestueux Kylian Mbappé auteur d'un triplé, le Paris Saint-Germain a flanqué une rouste historique (4-1) à un très faible Barça dans son antre. Un succès historique qui permet au PSG de prendre une grosse option sur les quarts de finale.

FC Barcelone 1-4 PSG

Mbappé répond à Messi...

Il y a des matches qui font basculer une carrière, et celui que vient de vivre Kylian Mbappé en est un. Dans le jeu ou face au but, le gamin de Bondy a martyrisé un FC Barcelone qui n'est plus que l'ombre du géant européen qui terrorisait l'Europe entière il y a encore de cela quelques années. Mais plus que Mbappé, c'est tout Paris qui est venu s'offrir une revanche, une vraie, à l'endroit même où il avait sombré il y a quatre ans. Supérieurs dans tous les compartiments du jeu surtout en seconde période où le Barça a disparu, les hommes de Mauricio Pochettino tiennent un réel match référence. Et un succès de prestige, en bonus.Au coeur de l'arène, le PSG se rend compte assez rapidement que les gladiateurs barcelonais n'ont plus la même carrure que par le passé. Rapidement, les longs ballons à destination de Kylian Mbappé font mal à l'équipe de Ronald Koeman qui peine également à prendre le dessus au milieu de terrain. Une fois n'est pas coutume, Paris joue en bloc mais va jouer de malchance lorsque Frenkie De Jong profite d'un léger contact avec Layvin Kurzawa dans la surface pour offrir à Lionel Messi le soin de fusiller Keylor Navas. Kurzawa, forcément en colère et encore déboussolé, n'est pas loin de condamner Paris en percutant Presnel Kimpembe mais Ousmane Dembélé n'en profite pas. Un tournant, un vrai, car derrière le PSG reprend des couleurs et va recoller au score sur une action d'école : Kurzawa réceptionne parfaitement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com