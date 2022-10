Le PSG frustré à Reims

Tenu en échec mercredi dernier à Lisbonne face à Benfica, les Parisiens ont de nouveau dû partager les points ce samedi. Face à Reims, le PSG, réduit à dix avant la pause, n'a pas brillé et n'a pas particulièrement rassuré, perdant ses nerfs devant la difficulté.

Stade de Reims 0-0 Paris-SG

Après avoir galéré à l'extérieur face à une équipe en rouge mercredi, les Parisiens ont de nouveau galéré à l'extérieur face à une équipe en rouge ce samedi. Même si Christophe Galtier avait largement remanié son équipe, titularisant notamment Carlos Soler et Fabián Ruiz, son PSG n'a pas su faire la différence à onze... Ni à dix, puisque Sergio Ramos s'est vu montrer le chemin de la douche avant la mi-temps. Déjà intéressants avant l'expulsion de l'Espagnol, les Rémois ont sérieusement tancé les champions de France en titre, exécutant un bon pressing. Au vu du contenu, ce match nul est presque un bon résultat pour les Franciliens, toujours invaincus et qui prennent trois points d'avance sur leurs dauphins marseillais.Malgré avoir largement fait tourner par rapport à son équipe type, Christophe aurait pu voir ses garçons ouvrir le score dès les premières secondes. Après une splendide sortie de balle menée par Sarabia, l'Espagnol remonte tout le terrain et décale Bernat à gauche. Son compatriote centre devant le but et le joueur prêté au Sporting la saison dernière ne parvient pas à toucher le ballon pour cueillir à froid les locaux (2). Un signe annonciateur d'une soirée pépère pour le PSG ? Que nenni ! Les Rémois répondent avec Flips, un peu trop court pour convertir un bon centre de Zeneli, qui s'était joué de Marquinhos à gauche (9). Ping, Ruiz décoche une belle frappe en première intention, contraignant Diouf à détourner en corner (13). Pong, après un ballon mal dégagé par la défense parisienne, Lopy tente une demi-volée du gauche à l'entrée de la surface, mais voit sa frappe s'envoler au-dessus du but (24).