Le PSG face au vote blanc des supporters

Face à l'OM, le PSG a une fois de plus rendu une copie indigne de son statut, de son effectif et surtout d'un Classique qui cette fois l'opposait à son dauphin, certes lointain. Mais comme souvent à Paris, on a cherché un bouc émissaire. Après l'arbitrage (cela aurait été le comble du ridicule cette fois), les ultras ont pris le relais du coupable par procuration. Un rôle injuste dans un climat de plus en plus tendu avec la direction.

Orgueil et PSG

À l'issue de la victoire timide du PSG (2-1) face à l'OM, les propos de Marquinhos, capitaine relativement épargné par le courroux des fans jusqu'à présent, pèsent lourd. La sortie du Marquis paraît même presque indécente au regard de la prestation fournie par ses partenaires sur le pré. Le Brésilien met alors en cause la grève des encouragements du Collectif Ultras Paris, groupe qui réunit les plus fervents fidèles du PSG dans le virage Auteuil, mais qui est en grève depuis le fiasco madrilène en C1. D'où la bâche accrochée à l'envers en tribune.Avec davantage de diplomatie, Mauricio Pochettino est lui aussi revenu sur le silence qui a accompagné ces 90 minutes d'ennui.Dans les deux cas, on sous-entend côté PSG que les ultras et supporters, qui paient (de plus en plus cher) leur place, se résument à des animateurs bénévoles, et qu'une astreinte, voire un sacerdoce, repose sur leurs épaules.Naturellement, comment ne pas se réjouir que l'importance des supporters et des ultras, y compris leur liberté d'expression, soit ainsi reconnue. Une reconnaissance qui survient alors que le PSG traverse une des plus tristes périodes de l'ère qatarie. Et ce, même si les reproches adressés peuvent paraître quelque peu hypocrites ou pure Lire la suite de l'article sur SoFoot.com