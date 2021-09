Le PSG éteint le volcan clermontois

Pour sa deuxième sortie de la saison au Parc des Princes, le PSG a éteint une équipe de Clermont en feu depuis début août. Malgré les multiples absences, les hommes de Mauricio Pochettino creusent l'écart en tête de la Ligue 1. Ander Herrera s'est offert un doublé, Kylian Mbappé son petit but hebdomadaire et Gianluigi Donnarumma a fait ses grands débuts. Vivement mercredi, à Bruges.

Paris Saint-Germain 4-0 Clermont

San Ander

Un promu en feu avant la trêve internationale, une pléiade d'internationaux absents pour l'occasion et l'odeur de la Ligue des champions qui commence à faire frémir quelques narines : le Paris Saint-Germain pouvait craindre sa deuxième sortie de la saison à domicile face à Clermont. Un duel a priori particulièrement déséquilibré entre deux équipes encore invaincues au coup d'envoi après quatre journées. Mais après 90 minutes de spectacle, la surprise n'a pas eu lieu et les hommes de la capitale engrangent un cinquième succès qui conforte leur place de leader de Ligue 1. Un succès qu'avait commencé à dessiner Ander Herrera d'un doublé en première période, avant que Kylian Mbappé et Idrissa Gueye ne viennent y apporter leur touche personnelle après la pause.Il est des matchs où le casting est presque plus impressionnant en tribunes que sur la pelouse. Sous les yeux de Messi, Di María ou encore Paredes, venus assister à la rencontre un jour seulement après leur retour de sélection, les Parisiens attaquent fort. Pressing, vitesse, jeu vers l'avant : Clermont est déjà acculé. Sifflé par le Parc à l'annonce de son nom, Kylian Mbappé trouve la tête de Marquinhos sur un amour de coup-franc, mais Desmas s'interpose (11). Quelques minutes plus tard, c'est la flèche Hakimi qui perce une première fois la carapace auvergnate