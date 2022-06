information fournie par So Foot • 20/06/2022 à 21:49

Le PSG et Nice ont trouvé un accord pour Christophe Galtier

Les bancs du Parc ont trouvé preneur.L'OGC Nice et le Paris Saint-Germain ont trouvé un accord annonce. En effet, les deux partis se sont entendus sur un transfert estimé à 10 millions d'euros. L'arrivée du technicien marseillais dépendra ensuite de Mauricio Pochettino, dont les négociations pour un départ anticipé aboutiront visiblement ce jeudi (une indemnité de 15 millions est évoquée pour l'Argentin et son staff, soit : Jesus Pérez, Toni Jiménez, Miguel D'Agostino et Sebastiano Pochettino, fils de).Une fois intronisé, Galtier se chargera de préparer la reprise, prévue pour le 4 juillet prochain.En attendant que Lucien Favre débarque chez les Aiglons ? Lire la suite de l'article sur SoFoot.com