Le PSG et Neymar se promènent contre Montpellier

Le PSG n'a pas galvaudé ses retrouvailles avec le Parc des Princes. Pour leur premier match de la saison à domicile, les champions de France n'ont fait qu'une bouchée de Montpellier (5-2), ce samedi soir. Intenable, Neymar s'est offert un doublé,tandis que Kylian Mbappé, de retour de blessure, a raté un penalty avant de trouver, lui aussi, le chemin des filets.

PSG 5-2 Montpellier

Le PSG avait quitté le Parc des Princes il y a trois mois, à l'issue d'un récital final contre Metz (5-0). Il retrouvait son public ce samedi, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a mis les formes. Après des démonstrations face à Nantes lors du Trophée des champions (4-0) et à Clermont pour lancer sa saison de Ligue 1 (0-5), le club de la capitale a enchaîné avec un nouveau carton, cette fois contre Montpellier (5-2). Une victoire qui porte le sceau de Neymar, éblouissant et auteur d'un triplé, mais qui a aussi permis à Kylian Mbappé de reprendre ses marques et à Renato Sanches de soigner son arrivée.Secret médical oblige, on ne sait pas si Kylian Mbappé souffre d'une quelconque allergie. En revanche, il paraît désormais évident que l'international français a un réel problème avec les penaltys face aux gardiens suisses. En juin 2021, il avait vu son tir au but repoussé par Yann Sommer, ce qui avait précipité la fin de l'aventure des Bleus à l'Euro. Ce samedi, à l'occasion de son premier match de la saison, le crack de Bondy s'est retrouvé dans une situation similaire. Après recours au VAR, l'arbitre a désigné le point blanc suite à une main de Jordan Ferri, et le numéro 7 parisien s'est présenté face à Jonas Omlin - lui aussi ressortissant helvétique - pour tenter d'ouvrir la marque. Las, le portier montpelliérain est parti du bon côté, gardant sa cage inviolée (23). De quoi retarder l'échéance, face à un PSG qui dominait mais ne s'était pas montré, jusque-là, trop menaçant. Mais les hommes de Christophe Galtier ont ensuite passé la vitesse supérieure.