Le PSG et le Benfica se quittent sur un câlin

Au bout d'une journée où le terrain a longtemps été relégué au second plan, le PSG et le Benfica se sont quittés sur un nul (1-1), mardi soir, qui forcera les hommes de Christophe Galtier à un dernier effort pour définitivement valider leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. De toutes les conversations, Kylian Mbappé a marqué.

PSG 1-1 Benfica

Les idées de Neymar et Verratti, le souffle de Mbappé

Son nom a évidemment été sur toutes les lèvres, lâché dans toutes les conversations et répété dans tous les débats. Il a même forcé le conseiller sportif de son entreprise, dont il est très proche, à se pointer face au micro en plein dîner. Pourtant, Kylian Mbappé a, mardi soir, fait presque comme si de rien n'était et a un temps pensé qu'il serait le seul buteur d'une drôle de soirée où le foot n'a pas toujours été au premier plan. Erreur : en seconde période, l'international français a vu João Mario arracher un point pour sa paroisse, plaçant le PSG et le Benfica dos à dos en tête du groupe H.Un hashtag posté sur Instagram par un co-meilleur buteur dont les nouvelles envies d'ailleurs fuitent ensuite dans la presse, un Luis Campos obligé de descendre dans la fosse pour éteindre les braises, une infirmerie qui commence à trembler, un système qui touche ses premières limites depuis quelques rencontres : bienvenue dans le monde merveilleux du PSG collection automne 2022-2023. Un monde qui se joue aussi sur le terrain, cette deuxième octobre, qui verra le club parisien défier l'OM dimanche soir au Parc des Princes, devant être un virage dans les aventures du navire piloté par Christophe Galtier et pouvant donner une couleur plus nette à la première partie de saison de cette troupe. Partant, la réception de Benfica, mardi soir, au bout de laquelle le PSG pouvait tamponner sa qualification pour les huitièmes de la Ligue des champions en cas de succès grâce à la défaite de la Juve sur le gazon du Maccabi Haïfa, n'était pas une réception comme toutes les autres et était même posée à un moment parfait pour sortir une vraie copie maîtrisée, ce que les Parisiens n'ont jamais…