Le PSG et Kylian Mbappé s'amusent contre Lorient

Dans une partie très déséquilibrée, le Paris Saint-Germain a déroulé contre Lorient (5-1) avec des doublés de Neymar et Kylian Mbappé, encore exceptionnel, et un but de Lionel Messi. L'heure de la réconciliation avec le public n'est pas encore arrivée, mais le PSG peut se préparer à fêter le dixième titre de son histoire dans les prochaines semaines.

PSG 5-1 Lorient

Paris appliqué, les Merlus dépassés

C'est une drôle de fin de saison que s'apprête à vivre le Paris Saint-Germain, qui fêtera sans doute le dixième titre de son histoire dans une indifférence inédite dans quelques semaines. La crise est profonde au sein du club de la capitale, mais pas au point de sombrer sur le terrain à la maison contre Lorient. Mieux : le PSG a déroulé face aux Merlus (5-1) avec des buts de ceux qui devaient être les trois fantastiques cette saison et surtout une nouvelle prestation XXL de Kylian Mbappé.Ce n'était pas l'atmosphère délétère du match contre Bordeaux trois semaines plus tôt, ce dimanche au Parc des Princes, mais plutôt des retrouvailles glaciales entre les Parisiens et leur public, les ultras du CUP ayant décidé de faire la grève des encouragements. Une indifférence qui n'a pas empêché le leader de se bouger les fesses pour se racheter après sa défaite cuisante à Monaco avant la trêve.Face à une équipe parisienne motivée et capable de dégainer quelques beaux mouvements, Lorient, qui a pourtant essayé de ne pas débuter la partie avec un bloc trop bas, n'a quasiment pas existé dans un premier acte archi-dominé par le PSG (76% de possession pour Paris, 1 tir pour les Merlus).Les ouailles de Mauricio Pochettino n'ont pas attendu longtemps pour passer devant au tableau d'affichage. Après avoir chauffé les gants de Matthieu Dreyer à la suite d'une première accélération, Kylian Mbappé s'est transformé en passeur en lançant dans la profondeur son copain Neymar, qui a ajusté Dreyer pour inscrire son sixième but de la saison toutes compétitions confondues. La… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com