Le PSG et Kylian Mbappé renversent Saint-Étienne

Grâce, une fois de plus, à un Mbappé étincelant, le PSG est venu à bout de Saint-Étienne, qui avait pourtant ouvert le score (3-1). Auteur de deux buts et d'une passe décisive somptueuse, le Bondynois a offert le victoire au PSG, rejoint Ibrahimović au classement des buteurs des Rouge et Bleu et, une nouvelle fois, porté son équipe sur ses épaules. Un samedi comme un autre dans la vie du meilleur joueur du monde.

PSG 3-1 ASSE

Petite frayeur-Saint-Germain

Qui d'autre ? Qui d'autre pouvait porter à ce point cette équipe, sonner la révolte après la déconvenue à la Beaujoire, être à l'origine, à la construction ou à la finition de toutes les occasions parisiennes, rappeler à chaque touche de balle à quel point il est indispensable ? Personne. Kylian Mbappé est un ovni, une soucoupe volante lancée à pleine vitesse vers les sommets et les Stéphanois, comme beaucoup cette saison, n'en ont été que les malheureux témoins. Alors que le PSG était une nouvelle fois mal embarqué face à un mal classé, celui qu'il convient plus que jamais d'appeler le génie français a inscrit un doublé, égalant Zlatan Ibrahimović dans l'histoire des buteurs du PSG, et délivré une autre passe décisive somptueuse.Malgré quelques timides offensives des Rouge et Bleu, c'est bien Saint-Étienne qui domine le début de partie. Une première quadruple occasion sauvée miraculeusement par Donnarumma puis par ses défenseurs, après un dribble de Bouanga qui a laissé Marquinhos sur les fesses, sonne la première alerte (12). Très en jambes, le Gabonais ne se fait pas prier trois minutes plus tard pour profiter de l'insouciance de Danilo, qui se prenait pour Verratti à dribbler à l'entrée de la surface et qui n'a pas senti l'arrivée du Stéphanois dans son dos. Récupération, frappe clinique du gauche, ça suffit pour battre Donnarumma et ouvrir le scorePour la dixième fois seulement cette saison, Paris se présente sur la pelouse avec Messi, Neymar et Mbappé côte à côte au coup d'envoi. Et si les trois combinent, provoquent, parviennent à se trouver autour de la surface, ce n'est plus la même limonade… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com