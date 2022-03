Le PSG est-il impossible à coacher ?

Depuis l'arrivée de QSI à Paris en 2011, six entraîneurs se sont succédé sur le banc (Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et aujourd'hui Mauricio Pochettino). Et si tous ont suscité de l'espoir à leur arrivée, ils sont tous partis ou partiront dans l'indifférence la plus totale. Pourtant, la plupart ont montré par la suite qu'ils n'étaient sans doute pas le problème des maux d'un PSG qui est peut-être tout simplement impossible à coacher.

La valse des entraîneurs

En se réveillant ce jeudi matin - en supposant qu'il ait réussi à trouver le sommeil -, Mauricio Pochettino a dû être surpris de ne pas voir un message de Leonardo ou de Nasser al-Khelaïfi lui signifiant que cette défaite à Madrid, synonyme d'élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions, était son dernier match sur le banc du Paris Saint-Germain. Mais que l'Argentin ne se réjouisse pas trop vite, son licenciement n'est qu'une question de jours. Les dirigeants parisiens n'ont juste aucun intérêt à dégager dès maintenant l'ancien coach de Tottenham, alors que la saison est déjà terminée et qu'il n'y a plus rien à jouer, puisque le PSG est éliminé de la Coupe de France, de la C1 et que le championnat est déjà quasi plié. En revanche, Pochettino, qui était déjà sur la sellette après une saison compliquée dans le jeu proposé et dans les résultats, peut déjà se trouver une nouvelle destination pour la saison prochaine, puisque son licenciement en mai prochain ne fait pas le moindre doute. Et personne chez les supporters ne va le regretter. Mais cet échec est-il vraiment de sa faute ?Il y a comme un air de déjà-vu dans ce scénario. Peut-être parce qu'il s'est déjà produit à plusieurs reprises à Paris. Depuis le début de l'ère QSI, Antoine Kombouaré, Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino se sont succédé sur le banc parisien. Parmi eux, seul l'actuel coach de Nantes a réellement été regretté par la majorité des supporters au moment de son départ. Une tristesse qui s'expliquait surtout par son passif avec le PSG et le timing de son licenciement, alors qu'il venait d'être sacré champion d'automne. Pour le reste, il semblait logique que le coach s'en aille, car il fallait mettre quelqu'un d'autre sur le banc qui trouverait enfin la solution pour permettre à Paris de remporter cette fameuse C1.Il y a d'abord eu Carlo Ancelotti qui en a eu marre Lire la suite de l'article sur SoFoot.com