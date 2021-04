Le PSG, entre Docteur Jekyll et Docteur Maboul

Son match contre Manchester City a été un condensé de ce qu'est le PSG version Qatar : une première mi-temps étincelante, en maîtrise absolue, et une deuxième où il s'est complètement liquéfié et a enchaîné les pétages de plombs. Cette défaite, Paris la doit peut-être à son identité : celle d'une équipe incapable d'être constante dans sa brillance.

Gueye, comme un symbole

Le yin et le yang. Le jour et la nuit. La pluie et le beau temps. Le PSG et le PSG. En Ligue des Champions, Paris cultive sa dualité depuis un bon bout de temps. De façon générale, elle se montre plutôt entre un match aller et un match retour, avec la plupart du temps le premier brillant et le second désolant. Ce mercredi soir face à Manchester City, le PSG a montré ses deux visages en 90 minutes : lors des 45 premières, il a muselé le Manchester City du grand Pep Guardiola, étouffant son adversaire avec un pressing intelligent, se créant le plus d'occasions et rentrait au vestiaire avec un avantage d'un but, qui aurait pu être plus large ; en deuxième, Paris s'est effondré, s'est laissé submerger par desen bien meilleure forme, et doit désormais marquer au moins deux buts à l'Etihad pour voir Istanbul.Le gouffre statistique entre le PSG de la première et celui de la seconde période est saisissant : 9 tirs tentés (4 cadrés) à 1 (0 cadré), 5 corners à 1, 4 tirs concédés (2 cadrés) à 7 (4 cadrés), 266 passes à 191 (89 et 83% de réussite), 46% de possession à 35. Des chiffres qui ne viennent que confirmer une impression globale difficilement contestable, celle qui dit que Paris est revenu des vestiaires avec quelques-uns des démons qu'il y avait laissés avant le coup d'envoi. Un gouffre matérialisé par les performances individuelles de plusieurs des cadres parisiens, mais un en particulier : Idrissa Gueye. Injouable lors du premier acte, réduisant totalement au silence Gündo?an et De Bruyne sur lesquels il défendait en avançant plutôt qu'en contenant, il était sur la lancée de sa double confrontation contre le Bayern. En deuxième, et particulièrement après le but du 2-1 de Riyad Mahrez, il a symbolisé la frustration des Parisiens, et les fautes bêtes qu'elle a provoquées : son tacle sur le même Gündo?an (77) est un pétage de câble à montrer dans toutes les écoles de boucherie, et son carton rouge enfonce