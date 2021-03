Le PSG élimine le FC Barcelone et file en quarts de finale

Mangé dans tous les secteurs de jeu par un Barça séduisant et ultra-offensif, les Parisiens s'en sont remis à un immense Keylor Navas pour frustrer les hommes de Ronald Koeman (1-1) et filer en quarts de finale de Ligue des champions. On attendait une qualification taille patron du PSG après le match aller, elle n'a pas eu lieu.

PSG 1-1 FC Barcelone

Keylor, le gardien du temple

Lorsque Keylor Navas lève haut dans le ciel du Parc des Princes son bras droit juste avant la pause, le portier costaricien le sait : en stoppant le penalty de Lionel Messi avant la pause, il vient d'éviter au Paris Saint-Germain de rentrer au vestiaire mené par le Barça et à la merci d'un nouveau scénario catastrophe. Mais les parades à répétition de l'ancien portier du Real auront eu raison des rêves catalans et d'un Barça qui n'avait rien à voir avec la pâle copie qu'il avait rendu au Camp Nou. Et qui a bien failli remplir la tête des Parisiens de doutes, en vain.Dès les premières minutes de ce round two entre Paris et Barcelone, le décors est posé : le PSG a enfilé le costume d'un jeune garçon se rendant à son premier date, qui a les jambes qui tremblent et qui se contentent de croiser les doigts en répétant à voix haute "Allez, ça va aller". En face, le Barça a sorti son smoking, son 3-4-3 ultra-offensif, et n'a qu'une chose en tête : foutre la pétoche le plus vite possible à son hôte pour le (re)faire plonger dans ses cauchemars les plus noirs. Dès les premiers appels tranchants d' Ousmane Dembélé, Mauricio Pochettino a compris : la soirée tranquille qu'il devait passer peut virer à n'importe quel moment en honte ultime. Mais à défaut de pouvoir compter sur un bloc solide et agressif, le technicien argentin garde deux atouts dans sa manche. Le premier se nomme Keylor Navas, impérial face à Dembélé