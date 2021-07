Le PSG doit-il recruter Paul Pogba ?

C'est la rumeur qui enflamme la communauté parisienne depuis quelques jours. En fin de contrat dans un an avec Manchester United, Paul Pogba, représenté par Mino Raiola, intéresse le Paris-SG. Un intérêt réciproque selon certains médias habitués du mercato. Pour autant, le transfert du milieu de terrain de l'équipe de France dans la capitale est-il une bonne idée ?

OUI, parce que le PSG n'a pas ce profil

OUI, parce La Pioche doit briller en France

Il faut bien se rendre compte du CV gargantuesque de Paul Labilé Pogba. Surtout quand on est le PSG et qu'un garçon comme Rafinha est vu, par certains, comme le sauveur de l'entrejeu sur certains matches. À 28 ans, le milieu formé au Havre compte 84 sélections en équipe de France - nul besoin de préciser qu'il est champion du monde - pèse près de 180 matches avec la Juventus Turin et plus de 200 avec Manchester United. Pogba, c'est un technicien hors norme pour un joueur de ce gabarit (1,91m), un type capable de nettoyer des lucarnes sur des tirs en dehors de sa surface, une faculté à percer les lignes adverses par le dribble ou le jeu long. Bref, un milieu box-to-box que le PSG ne possède pas et n'a jamais vraiment possédé en dehors de Blaise Matuidi. La Pioche facture déjà plus de 80 buts en professionnels et quand on connaît la capacité des milieux parisiens à ne jamais trouver les ficelles, cela rend la candidature du milieu de terrain des Bleus presque prioritaire. Et sur le marché, en prenant compte de la situation contractuelle de Pogba, difficile de trouver un rapport qualité-expérience-prix mieux-disant que celui de l'actuel Mancunien.Paul Pogba, bien que passé par Le Havre chez les jeunes, n'a jamais joué un match professionnel avec un club français. Quand on est champion du monde et star de l'équipe de France, c'est forcément un manque. C'est toujours important de briller chez soi. En France donc, et surtout à Paris puisque Pogba est originaire de la Seine-et-Marne et demeure très attaché à Roissy-en-Brie. C'est cool de briller à Turin, Manchester ou Madrid mais rien ne remplace la difficulté mais aussi la satisfaction d'être un taulier à domicile. Sur ses terres. C'est le défi qui attend Paul Pogba. Être l'une des idoles du Parc des Princes, briller en Ligue 1, être un digne représentant du championnat national en équipe de France où il est un taulier indiscutable et indiscuté depuis 2014. Le temps Lire la suite de l'article sur SoFoot.com