Le PSG doit-il célébrer ce Ballon d'or ?

Lionel Messi Ballon d'Or, Gianluigi Donnarumma meilleur gardien, le PSG a passé un lundi soir couronné de succès avec deux joueurs primés. Sauf que l'Argentin et l'Italien ne l'ont pas été pour leurs œuvres parisiennes. Peu importe, c'est en tant que joueurs du PSG qu'ils sont venus chercher leur trophée sur scène. De quoi permettre aux dirigeants parisiens de faire le paon tout en essayant de trouver un positionnement adéquat entre gêne, satisfaction et récupération. Comme le disait Liam Neeson dans Taken : "BON CHANCE".

La revanche de 1995

PSG-Nice, le Parc des Princes est garni et célèbre, en avant-match, son premier Ballon d'Or. Lionel Messi, sept baudruches dorées au-dessus de sa cheminée, s'avance vers le rond central. Le trophée sous le bras et la veste Jordan estampillée PSG sur le dos. Le Parc acclame son numéro 30, son joueur, son gaucher qui vient de balancer trois caviars dans le buffet de Saint-Etienne, dimanche, en marchant. À ses côtés, Gianluigi Donnarumma déroule son double mètre, sa dégaine à la Gomorra et ses yeux malicieux, pour présenter son trophée Yachine, soit celui qui récompense le meilleur gardien de l'année. Meilleur joueur et meilleur gardien sur la même pelouse, sous le même maillot, celui du PSG, ce n'est pas commun. À Doha, mais aussi dans les loges du Parc des Princes, on se caresse la panse. C'est de la bonne publicité pour le projet. "Rêvons plus grand" annonce le dicton bien connu. "", a d'ailleurs déclaré Nasser Al-Khelaïfi à la sortie de la cérémonie, lundi soir. Dans les faits, le big boss parisien a raison. Sauf que le duo primé ne compte que 19 matches avec le PSG (11 pour Messi, 8 pour Donnarumma). Raymond Domenech, Kaba Diawara ou encore Cyrille Pouget ont joué plus de matches au Paris-SG que le duo réuni. Dès lors, comment célébrer deux joueurs, pour deux trophées individuels, alors que leurs prestations parisiennes n'ont aucunement pesé dans la balance au moment des votes sans passer pour l'opportuniste de service ? D'autant plus que pendant ce temps, Kylian Mbappé, qui a porté le PSG pendant toute la saison, jusqu'en demi-finale de C1 éliminant Lionel Messi au passage, a dû se contenter d'une petite neuvième place durant la même cérémonie.Alors oui, en 1995, l'AC Milan ne s'était pas trop posé de questions au moment de célébrer George