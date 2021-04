Le PSG doit enfin remporter un choc à domicile face au Bayern

Incapable de gagner face aux gros cette saison, le PSG se retrouve face à un défi de taille : faire tomber le grand Bayern Munich. Six jours à peine après sa victoire dans le sud-est de l'Allemagne, le club de la capitale serait bien inspiré de retrouver enfin le sourire dans son antre. L'opportunité de griffonner au passage l'une des plus belles pages de son histoire.

PSGBayern 13/04 - 21h Ligue des champions Diffusion sur

Quel est le point commun entre Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Florian Thauvin, Tino Kadewere, Sofiane Diop, Guillermo Maripán et Jonathan David ? Eh bien, ils ont tous crucifié le PSG au Parc des Princes cette saison pour repartir avec la victoire dans les valises. À chaque rendez-vous au sommet dans son antre (United, OM, OL, Monaco ou encore Lille), l'histoire est la même cette saison pour le PSG. Pire, les Rouge et Bleu ne comptent qu'un petit but inscrit sur ces cinq rencontres. L'œuvre... d'Anthony Martial, auteur d'une belle tête contre son camp avec lesen septembre dernier, histoire de sauver un peu les apparences. Ajoutez à cela un nul bien heureux face au Barça, et vous obtenez l'un des principaux ingrédients d'une saison jusqu'ici bien mitigée. L'occasion est donc belle pour les finalistes de la dernière édition de taper du poing sur la table en remportant enfin un choc sur leurs terres et bonifier le Lire la suite de l'article sur SoFoot.com