Le PSG de Kylian Mbappé crucifie Rennes

Sans trop briller face à une équipe rennaise plus solide que conquérante, le Paris Saint-Germain s'est imposé grâce à un nouveau pion de Kylian Mbappé dans le temps additionnel (1-0), prenant ainsi sa revanche après la défaite subie à Rennes à l'aller. Le PSG peut désormais se tourner vers la réception du Real Madrid mardi prochain.

PSG 1-0 Rennes

Silences et banderoles

À quatre jours du retour de la Ligue des champions au Parc des Princes avec la réception attendue du Real Madrid, le Paris Saint-Germain a pris une revanche sur Rennes (1-0), seule équipe à avoir fait tomber le leader incontesté du championnat de France cette saison. Sans briller puisqu'il a fallu attendre le temps additionnel pour assister au premier tir cadré des gars de Pochettino, une nouvelle fois sauvés par Kylian Mbappé, qui ne sera décidément pas de trop pour rivaliser avec le Real dans la cour des très grands.Il n'y avait pas besoin d'hausser la voix pour commenter le match avec son voisin en première période, le virage Auteuil ayant décidé de faire la grève des encouragements pour manifester leur mécontentement. Beaucoup de silence en tribunes, où de multiples banderoles contestataires ont fleuri à partir de la 30e minute de jeu, et un Paris Saint-Germain en quête de certitudes sur le terrain avec Mbappé, Messi et aussi Simons, titulaire pour la première fois en Ligue 1. Mais ce sont des Rennais bien organisés et très disciplinés qui ont été les premiers à se montrer dangereux. Terrier et Laborde ont mal joué le coup pour commencer, avant que Bourigeaud ne manque sa reprise et Santamaria son coup de tête. Pour fissurer le bloc breton, Paris a misé sur de longues séquences de possession, sans beaucoup de succès malgré la bonne volonté de Simons. Il a finalement fallu attendre les traditionnelles accélérations de Mbappé pour mettre le bazar sur le côté gauche. Après un enroulé non cadré, le champion du monde a profité d'une mauvaise relance d'Omari pour trouver le poteau d'Alemdar, bien heureux de voir Meling repousser la tentative de Simons dans la foulée. Messi, discret et très bas sur le terrain,…