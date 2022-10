Le PSG contient Marseille et repart de l'avant

Malgré une partie animée, Neymar a été le seul à inscrire son nom au tableau d'affichage (1-0) dans un Classique où Marseille a terminé à dix après un coup de sang de Samuel Gigot.

PSG 1-0 OM

La découpe de Gigot

Christophe Galtier voulait du football et: il a plutôt été servi, ce dimanche soir au Parc des princes, pour un premier Classique de la saison qui fut disputé et plutôt à la hauteur de l'affiche qu'il promettait. Et, bâillonné depuis trois rencontres en championnat ou C1, son PSG s'est remis la tête à l'endroit grâce à Neymar (1-0), neutralisant un OM qui a levé le pied au fil de la rencontre et enchaîne sa deuxième défaite de rang en Ligue 1 . Le club de la capitale, lui, reprend trois points d'avance au sommet du classement.Emporté par le rythme - et ce PSG déplié en 4-4-2 losange - en début de partie, l'OM a pris des courants d'air et Pau López a dû s'employer devant Leo Messi (3et 4) puis Achraf Hakimi (5). Après l'ouragan, Jonathan Clauss s'est engouffré dans les rares brèches à sa disposition, ne trouvant personne au bout de son centre (15) puis permettant à Amine Harit d'armer sur Donnarumma (22) ; son pendant à gauche Nuno Tavares n'a pas eu plus de réussite en déboulant dans son couloir (26) ou en allumant du droit (32). Mbappé, lui, a mené un sérieux mano a mano avec le portier olympien, qui s'est formidablement couché (19) avant de s'envoler vers sa lucarne (28). Quand Messi a envoyé un coup franc aux vingt mètres rebondir sur la barre, l'Espagnol a juste pu observer en croisant les doigts (35).