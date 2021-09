Le PSG bat Metz sur le gong

Grâce à un doublé d'Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain l'a emporté chez les Grenats... à la 95e minute, moment du but décisif du latéral. C'est tout ce qu'on retiendra du vainqueur du soir, qui n'a brillé que lors des vingt premières minutes face à un Metz déterminé.

Metz 1-2 Paris Saint-Germain

Domination trop précoce

Et soudain, alors que beaucoup voyaient ce duel des extrêmes (le leader de Ligue 1 contre le dernier) comptant pour la septième journée se terminer sur un score nul, Achraf Hakimi réapparu. Mis sur orbite par Neymar et déjà buteur en tout début de match, le latéral droit donna la victoire à son équipe. Une équipe peu convaincante, d'ailleurs, seulement portée par vingt premières minutes de haut niveau face à un Metz étouffé puis révolté. Devant son écran, Lionel Messi peut s'inquiéter. Non pas du niveau de son nouveau club, mais surtout d'une vérité : la meilleure recrue de Paris, ce n'est pas lui.En l'absence de Messi, Mauricio Pochettino opte pour un 4-3-3 avec un trident offensif Neymar-Mauro Icardi-Kylian Mbappé. Pas d'Ángel Di María, donc, mais une envie apparente qui fait mouche dès les premières minutes de jeu : bien lancé en profondeur, l'attaquant argentin pique son ballon devant Alexandre Oukidja qui voit un de ses défenseurs le relayer sur la ligne... avant qu'Hakimi ne vienne au rebond, et ouvre le score. 1-0 ? Oui, mais 1-0 seulement. Car au bout d'un quart d'heure, tout le monde se demande combien Metz va en prendre tant il est dominé à la maison. Sauf qu'au fur et à mesure des occasions parisiennes manquées, les Grenats commencent à respirer et trouvent quelques espaces. Avec, par exemple, une bicyclette d'Ibrahima Niane qui ne passe pas loin des cages de Keylor Navas. Jusqu'à un corner fatidique, où Boubakar Kouyaté profite de l'apathie Lire la suite de l'article sur SoFoot.com