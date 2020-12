Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Le PSG bat Manchester United et se rapproche des 8es de finale Reuters • 02/12/2020 à 23:18







Le PSG bat Manchester United et se rapproche des 8es de finale par Léo De Garrigues (iDalgo) Au pied du mur, le Paris Saint-Germain s'est imposé sur la pelouse de Manchester United (1-3) pour le compte de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Tout a très bien commencé pour le PSG qui a ouvert le score dès la 6e minute par l'intermédiaire de Neymar. Mais à la demi-heure de jeu, Marcus Rashford a égalisé d'une frappe déviée par Danilo Pereira. Au retour des vestiaires, le match a basculé en deux minutes : d'abord par l'égalisation contre le cours du jeu de Marquinhos puis par l'exclusion de Fred. Dans les arrêts de jeu, Neymar, servi par Rafinha, a mis le PSG a l'abri. C'est un succès précieux que glanent les Parisiens puisqu'ils reviennent à hauteur de Manchester United et Leipzig avec 9 points. Le PSG prend même la tête du groupe H grâce à une meilleure différence de buts particulière face à ces deux clubs. Les hommes de Thomas Tuchel devront assurer leur qualification la semaine prochaine. Ils accueilleront l'?stanbul Ba?ak?ehir alors que Manchester United se déplacera sur la pelouse de Leipzig.