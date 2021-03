Le prochain Tour de France

La 108ème édition du Tour de France cycliste aura lieu du 26 juin au dimanche 18 juillet prochains. crédit photo : Shutterstock

Le Tour de France 2021 cycliste aura lieu du 26 juin au 18 juillet 2021 et se déroulera traditionnellement en 21 étapes. Après une première semaine bretonne et un rapide passage par les Alpes puis le Mont Ventoux, la Grande Boucle se jouera dans les Pyrénées. Elle se jouera aussi lors de deux contre-la-montre individuels qui ne présentent aucun relief en offrant le cumul le plus important depuis 2013. Avec seulement quatre ascensions « hors catégorie », Thibaut Pinot a annoncé qu'il ne participerait pas à la course. C'est donc un Tour différent des dernières années, moins pour les grimpeurs, mais plus pour les coureurs complets.

Tour de France 2021

Cette année, le départ de la course est avancé d'une semaine en raison des Jeux Olympiques de Tokyo. Le démarrage des JO est prévu le 23 juillet 2021. Avec quelque 3.383 kilomètres de Brest à Paris et deux contre-la-montre, le parcours du Tour de France 2021 sera bien différent de celui de l'édition 2020. Ce dernier avait fait la part belle aux grimpeurs. Initialement prévu à Copenhague au Danemark, le départ sera finalement donné en Bretagne, la région d'accueil des quatre premières étapes avec, pour conséquence, la modification du premier tiers du parcours.

Une double ascension du Mont Ventoux et deux contre-la-montre au programme

Le peloton gravira deux fois le Mont Ventoux lors de la 11ème étape entre Sorgues et Malaucène (199 kilomètres). Les amoureux de la montagne seront comblés par cette double montée du Ventoux, le point d'orgue alpin du Tour. Le Mont Chauve sera grimpé une première fois à partir de Sault, son flanc le moins connu (une seule fois dans l'histoire du Tour), puis dans son intégralité sur le versant sud à partir de Bédoin après la descente par le côté nord. Ce sera l'une des trois étapes alpines.

Le Tour renoue avec sa tradition de deux contre-la-montre individuels. Le premier à Laval, le cinquième jour, le second dans les prestigieux vignobles du Bordelais entre Libourne et Saint-Emilion, à la veille de l'arrivée jugée comme toujours sur les Champs-Elysées, le 18 juillet. Avec 58 kilomètres au total, ces deux chronos sans aucun relief offrent le cumul le plus important depuis 2013 (65 kilomètres), bien supérieur aux deux dernières éditions (36 kilomètres en 2020, 27 kilomètres en 2019). Selon le coureur français Romain Bardet, deuxième du Tour de France en 2016 (il évolue désormais sous le maillot de l'équipe allemande Sunweb), c'est un parcours un peu plus traditionnel, un peu plus classique, lui rappelant le Tour qu'il regardait dans son enfance, avec deux grands chronos qui seront des échéances importantes pour le classement général.

Les Pyrénées en majesté

Les Pyrénées arrivent plus tard dans le parcours. Elles offriront cinq étapes. Les grimpeurs seront donc un peu moins bien servis cette année pour faire des différences. Seules quatre ascensions auront le label «hors catégorie»: le Mont Ventoux (11ème étape), le col du Portet (17ème étape), le Tourmalet et la montée de Luz-Ardiden (18èmè étape). Il s'agit du chiffre le moins élevé depuis 2009. Selon Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, dans la dernière étape de montagne tout peut se passer avec le Tourmalet et Luz-Ardiden, sans vallée entre les deux.

Mais la veille, avec la montée du Portet, il y aura aussi de quoi faire. Pour les étapes de montagne, le directeur du Tour a donc cherché à varier entre les arrivées au sommet (3), qui donnent souvent lieu à une course verrouillée jusqu'aux tout derniers kilomètres, et les arrivées en descente. En effet, selon lui pour prolonger un peu plus le suspens final, il vaut mieux des attaques à 12 kilomètres de l'arrivée qu'à 800 mètres. Le parcours 2021 comptera également l'étape la plus longue de l'histoire de la Grande Boucle depuis vingt ans, 248 kilomètres entre Vierzon et Le Creusot, à l'occasion de la 7ème étape le 2 juillet.

Le Tour des transferts

Cette édition du Tour de France apparaît comme le Tour des transferts. Le total de kilomètres hors course pour connecter les villes départ et arrivée est seulement de 73 de plus qu'en 2020. Pourtant, en comptabilisant les déplacements longs lors des jours de repos ou pour le transfert final vers Paris, on s'aperçoit qu'il s'agit du Tour des transferts puisqu'on tombe sur 1.473 kilomètres, comparés aux 1.074 en 2020, soit quasiment 400 de plus.

Certaines équipes françaises profitent d'une mesure inédite

Exceptionnellement, le Tour de France passera de 22 à 23 équipes de huit coureurs pour cette 108ème édition. Il s'agit d'une mesure de solidarité accordée par la fédération internationale dans un contexte difficile pour les acteurs du cyclisme. Habituellement, deux équipes bénéficient d'invitation des organisateurs, les vingt autres étant automatiquement qualifiées grâce à leur statut «World Tour» (première division mondiale) ou leurs résultats. Cette dérogation bénéficiera en 2021 aux trois grands tours nationaux (France, Italie, Espagne), ainsi qu'à trois équipes françaises de deuxième division candidates à une invitation pour la Grande Boucle, deux bretonnes (Arkea-Samsic et BB Hôtels) et une vendéenne (Total Direct Energie).

Cette décision a donc soulagé les trois équipes françaises en concurrence pour être présentes au départ de la Grande Boucle 2021. C'est notamment le cas de la formation de Jérôme Pineau (BB Hôtels) qui jouera à domicile pour le départ breton de ce Tour. Idem pour l'équipe de Jean-René Bernaudeau (Total Direct Energie), souvent en réussite depuis vingt ans, mais transparente lors des deux dernières éditions.

Un rendez-vous incontournable pour le champion du monde français

S'il n'en fait pas son objectif prioritaire, le Tour de France est forcément un marqueur de la saison pour Julian Alaphilippe. Le grand public garde encore en mémoire sa Grande Boucle de folie à l'été 2019 (14 jours en jaune et deux victoires d'étape). Il a également fait frissonner les passionnés de cyclisme en 2020. Après avoir remporté une étape sur le Tour de France, il a porté le maillot jaune pendant trois jours et a surtout décroché le titre de champion du monde de cyclisme le 27 septembre 2020 à Imola, en Italie. Avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules, Alaphilippe passera encore moins inaperçu sur les routes du Tour cette année. Si, comme il l'affirme, le classement général n'est pas sa préoccupation principale, on imagine mal le Berrichon ne pas viser une victoire d'étape ou un classement annexe comme le classement de la montagne. Les profils des deux premières étapes lui correspondent parfaitement: à Landerneau ou à Mûr-de-Bretagne.

Le retour attendu de Démare

Thibaut Pinot ne s'alignant pas cette année, l'équipe française Groupama-FDJ va miser sur son sprinteur Arnaud Démare. En très grande forme la saison passée où il a levé les bras à 14 reprises, il avait ainsi remporté le classement aux points du Giro (meilleur sprinter). Démare a manqué les deux dernières éditions du Tour de France, sa formation préférant soutenir Pinot dans les étapes de montagne. Moins montagneux, le parcours de l'édition 2021 offre donc davantage de possibilités au sprinteur français comme à tous ses adversaires du sprint.