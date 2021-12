Le problème des tribunes en Ligue 1 : "Le dialogue en France est cité en exemple en Europe"

Le championnat de France connaît un début de saison enthousiasmant sur le terrain, mais subit ces dernières semaines des incidents récurrents et préoccupants en tribunes. Le jet d'une bouteille d'eau sur Dimitri Payet lors de Lyon-Marseille a été la goutte de Cristaline qui a fait déborder le vase pour tout le monde, voire un électrochoc pour les décideurs du foot hexagonal. La période est désormais consacrée aux réunions et à la réflexion. Dans ce contexte, So Foot a donné la parole à cinq acteurs, des membres de l'Association nationale des supporters au directeur général de la LFP, pour essayer de mieux comprendre la situation actuelle et envisager de sortir de cette crise par le haut.

Le casting :

Me Pierre Barthélémy : Avocat de l'Association nationale des supporters

Sacha Houlié : Député LREM de la Vienne, coauteur d'un rapport d'information sur les interdictions de stade et le supportérisme

Sylvain Kastendeuch : Coprésident de l'UNFP

Arnaud Rouger : Directeur général de la LFP

Kilian Valentin : Porte-parole de l'Association nationale des supporters (ANS)



Il y a beaucoup de frustration parce que ça sert d'argument pour remettre en cause ce qui a été construit, notamment par l'INS (Instance nationale du supportérisme), pour surmonter les difficultés autour du match. On a une répétition d'événements depuis le début de saison. Ce qui est rassurant, c'est l'absence de surenchère du côté des pouvoirs publics, qui avaient tendance à communiquer rapidement en exagérant les années précédentes. On n'entend pas Roxana Maracineanu ou Gérald Darmanin parler d'interdiction à vie.Ça m'inspire beaucoup de lassitude. On a le sentiment que malgré l'augmentation des sanctions collectives comme les huis clos et les retraits de points, il reste des gens prêts à adopter des comportements stupides au détriment d'une immense majorité.On se rend compte qu'il y a plein de choses à retravailler. Quand on a mis en place un protocole de retour dans les stades à 100%, tout