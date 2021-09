Le prix Roy Keane de la plus belle agression est remis à... Henri Lansbury

Vive la @freflchamp ?? pic.twitter.com/mmnWGdJvlL -- PLFrance_ ?? (@PLFrance_) September 18, 2021

Se mettre devant le ballon pour empêcher l'adversaire de jouer vite un coup franc ? Une fausse bonne idée au Royaume de Sa Majesté.Joueur de Swansea, pensionnaire de Championship (D2 anglaise), Ryan Manning en a fait l'amère expérience hier après-midi à la 28minute d'un déplacement à Luton Town. Alors que son équipe était déjà menée 3-0, le latéral gauche irlandais n'a rien trouvé de mieux à faire que se mettre sur la route de l'ex-Henri Lansbury, qui s'apprêtait à jouer long et lui a dans son élan infligé une énorme balayette qui mériterait à elle seule qu'on crée un prix Roy Keane, après le prix Puskás.À ceux qui se demandent si ce genre d'agression se siffle en Angleterre, la réponse est oui : l'arbitre a dégainé un carton jaune pour Lansbury... et pour Manning, qui prendra bien soin à l'avenir de respecter la distance règlementaire de 9,15 mètres sur coup franc. Pour l'anecdote, la partie s'est finalement soldée sur un score nul de 3 partout, lesayant recollé dans la dernière demi-heure, grâce notamment à un grand Olivier Ntcham, auteur d'un but et une passe dé.N'est-ce pas ça, d'ailleurs, le plus choquant ?