Le prénom Lionel va-t-il redevenir à la mode ?

À peine a-t-il posé les pieds sur le sol français qu'on est légitiment en droit de se demander : quel héritage laissera Lionel Messi en France et à Paris ? En dehors des trophées et des retombées économiques espérées, l'empreinte du sextuple Ballon d'or pourrait être avant tout culturelle. La star argentine remet en effet au goût du jour un prénom oublié, depuis les retraites des Charbonnier, Letizi et Mathis.

Tonton Lionel

4 septembre 2028. C'est la rentrée des classes. À l'école maternelle du Parc des Princes, à deux pas de l'antre du PSG, Louise Martin est perdue. De mémoire de maîtresse, elle n'a jamais vécu une telle situation. Dès que la quinquagénaire fait l'appel dans sa classe et arrive à la lettre L de " Lionel ", cinq bout'chous agitent leur main. Agés d'à peine quatre ans, tous portent la tunique domicile du PSG, évidemment floquée de leur blaze. C'est ce qu'on appelle le Messi-boom, qui a désormais été intégré au Petit Robert. Définition :. Si tout ceci semble à première vue totalement fictif, si on ne sait pas si tous les enfants des années 30 après JC s'appelaient tous Jésus, penchons nous tout de même sur les chances de voir la dernière recrue du PSG influer sur les prénoms futurs des mômes de l'Hexagone.En toute franchise, il s'agirait d'une véritablepour ce prénom, si celui-ci venait à grimper en flèches au cours des prochaines années. Car les Lionel sont en voie de disparition depuis leur apogée en 1971. À cette époque, ce nom de baptême prenait la suite de Léon après la seconde guerre mondiale et avait été donné à 4042 bébés, faisant de Lionel le 25prénom masculin le plus populaire. Cinquante ans plus tard, il y a plus de chances de tomber sur un Tonton Lionel qu'un bambin de quelques mois. En 2020, l'Insee a en effet répertorié seulement trente-six nouveaux-nés prénommés de la sorte.À 34 ans, Messi porte donc un prénom plutôtsur le sol français. Mais celui qui a déplacé