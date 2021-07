"Le poste de latéral va devenir de plus en plus important"

De Leonardo Spinazzola à Joakim Mæhle en passant par Luke Shaw, César Azpilicueta, Steven Zuber ou encore Robin Gosens, rarement les arrières (latéraux ou pistons) auront autant pris la lumière lors d'une grande compétition. Manuel Amoros et Didier Domi, spécialistes du poste, livrent leur analyse sur la question et filent quelques clés pour comprendre ce mois de folie dans les couloirs.

Joakim Mæhle, le Danois. Il y a aussi le Suisse. Shaw n'a pas été mal. Et j'ai bien aimé Spinazzola. C'est très pertinent de parler des latéraux. Ils sont beaucoup montés. C'est une évolution depuis quelques années : le jeu se rétrécit, est beaucoup plus compact, forcément tu es obligé d'utiliser les ailes donc les latéraux sont plus sollicités. Déjà dans la construction : avant, ils restaient derrière, aujourd'hui ce sont eux qui prennent la largeur du terrain. C'est super important car tu peux les trouver et tu peux trouver des chemins à l'intérieur. Et ils sont aussi encore plus importants dans la dernière passe, dans les 30 derniers mètres. Ce sont devenus des armes à part entière. Ils ont différentes qualités : ils vont vite, ils ont une qualité dans le timing de la prise d'espace, la qualité de course. Quand tu formes de triangles, tu as quelqu'un au ballon, un homme libre et le plus important c'est la qualité de la course, parce que ce ne sont pas des dribbleurs à part Spinazzola. Ils aiment bien partir de derrière. Concernant Spinazzola, on a une équipe qui commence à quatre derrière et qui construit à trois : forcément, lui va se mettre sur un côté, il y a de vrais circuits, il est déjà très haut ; Mæhle joue souvent dans un 3-5-2 donc il est déjà très haut ; Zuber, pareil ; quand Shaw combine avec Grealish etc. contre l'Allemagne, il est déjà dans un 3-5-2 ou 3-4-3 ; ça facilite leur expression.L'Italien Spinazzola a été l'un des meilleurs. Avec une équipe qui jouait